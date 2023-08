El comentario de La Pija y la Quinqui que revolucionó a los miembros de seguridad de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez sobrevivió al 23-J con casi todas las encuestas en contra. El líder socialista logró evitar en las elecciones generales la mayoría absoluta de PP y Vox que auguraban todos los estudios demoscópicos y puede revalidar el gobierno progresista de la anterior legislatura si cuenta con el voto a favor de ERC, Bildu y JxCat en la investidura.

Aunque el cara a cara con Feijóo fue desastroso para sus intereses, participar en algunos de los programas que más han criticado su gestión como "El Hormiguero" o "El programa de Ana Rosa" jugó a su favor, según algunos politólogos y especialistas en comunicación política.

Para atraer al voto joven, determinante para que Sánchez subiera hasta los 122 escaños, el presidente del gobierno también decidió acudir como invitado al pódcast de "La pija y la quinqui", uno de los de más éxito entre la generación Z. En él, Sánchez habló de sus gustos musicales, de Taylor Swift, de las pizzas cojunudas y del famoso meme del 'Perro Sanxe'. El programa fue todo un éxito en reproducciones y se comentó en todas las tertulias políticas.

Un mes después de su publicación, los protagonistas del pódcast han concedido una entrevista a El Español donde cuentan más detalles de cómo fue dicha entrevista. Mariang, la pija, lo tiene claro: "Sánchez es guapísimo". Y admite que tuvieron que tomarse tres cervezas para asimilar que habían entrevistado al presidente del gobierno.

La conversación se emitió sin cortes, aunque Mariang confiesa que entre el equipo de seguridad del presidente hubo revuelo cuando se dirigió a él con un coloquial "tío". "Yo en el momento no me di cuenta, pero le llamé 'tío'. Luego me contaron que tras las cámaras, su equipo dijo 'le ha llamado tío, le ha llamado tío'", señala entre risas.

Los dos jóvenes no desvelan si votaron a Sánchez tras su entrevista, aunque sí dicen que optaron por la izquierda. En todo caso, subrayan que les impresionó más entrevistar a Rosalía que al mismísimo presidente del gobierno. "Era la primera vez que hacíamos algo así. Antes éramos Carlos y yo con dos micrófonos. Ahora tenemos un estudio y una productora… hay más colchón y más preparación y estamos muy entrenados en hablar con gente que no conocemos tanto", explican.

Pese a la participación de Sánchez, los dos aseguran que no quieren convertir su programa en un pódcast político. "El presidente era una excepción porque es el presidente, pero nosotros no somos un espacio político y no tenemos intención de jugar a eso más. Somos políticos sin querer", señala Mariang. Carlos, por el contrario, sí deja la puerta abierta a entrevistar a Yolanda Díaz.

A quien sí quieren entrevistar ambos, y con muchas ganas, es a la Reina Letizia. "Le preguntaríamos que cuándo dejó de fumar y qué operaciones estéticas se ha hecho, está guapísima", desvela. ¿Acabará ocurriendo?