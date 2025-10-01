El Congreso debatirá el próximo martes el decreto sobre el embargo de armas a Israel, sin los apoyos aún cerrados

Manifestación en Madrid para denunciar "el genocidio en Palestina" y el comercio de armas con Israel.

El próximo martes 7 de octubre, el Congreso de los Diputados llevará a cabo una votación para la ratificación del real decreto ley que prohíbe el envío de armas a Israel. Sin embargo, aún no se cuenta con los apoyos necesarios para que sea aprobado, ya que Podemos mantiene una postura "muy crítica" al respecto, aunque todavía no ha afirmado cómo votará.

Fuentes dentro del Parlamento han confirmado a EFE, que la votación se celebrará el martes y los socios de Gobierno de Sumar buscan modificar el decreto, al considerarlo insuficiente, por lo que pedirán que se tramite como un proyecto de ley.

Ione Belarra, líder de Podemos, no ha aclarado cómo votarán los cuatro diputados de su partido, cuyo apoyo es necesario para la aprobación de las propuestas del Ejecutivo. Sin embargo, ha subrayado que, tal como está redactado, el decreto "no servirá para nada" porque "no aborda los elementos centrales" del conflicto palestino. "El Gobierno tiene que rectificar y traer a este Congreso un embargo integral de armas", afirmó Belarra en una rueda de prensa.

La líder de Podemos también dijo tener algunas dudas sobre la posibilidad de que el decreto se modifique en su tramitación como proyecto de ley, como propone Sumar, ya que considera que "todos los reales decretos tramitados como proyecto de ley se han quedado durmiendo el sueño de los justos".

Por su parte, Sumar ya había anticipado que solicitaría que el decreto se tramitara como proyecto de ley para poder eliminar las excepciones al embargo y ampliar su aplicación a más países.

