Entrevista con Ada Colau, en "zona de alto riesgo" con la Flotilla a Gaza: "El plan de Trump atenta contra la humanidad"
La activista y exalcaldesa de Barcelona atiende por teléfono a El HuffPost cuando está a pocas horas de Gaza y a punto de entrar en las aguas internacionales en las que Israel acostumbra a asaltar a los barcos que tratan de romper el bloqueo.
Desde que el pasado 25 de septiembre el buque con bandera portuguesa Family, uno de los buques que lideraba la Global Sumud Flotilla, sufriera un fallo mecánico cerca de Creta, la activista y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, viaja a bordo del Sirius, el barco que esta noche guía al convoy que busca abrir un corredor humanitario en Gaza. Colau y el resto de miembros de la Flotilla están a apenas 200 millas náuticas del puerto gazatí y a tan solo 50 millas náuticas de la zona del Mediterráneo considerada de "alto riesgo", es decir, las aguas internacionales que Israel considera suyas. Colau, que partió desde el puerto de Barcelona hace un mes, convive con "sentimientos ambivalentes", según cuenta vía telefónica a El HuffPost. "Emociona pensar que estamos tan cerca, pero al mismo tiempo esa emoción se ve truncada por los anuncios de Israel, que piensa saltarse la ley internacional y secuestrar nuestros barcos", cuenta. Horas antes, los activistas de la Flotilla han realizado las últimas formaciones ante un posible asalto del Ejército israelí, que con toda seguridad creen que se producirá en las próximas horas.
- ¿Estáis preparadas?
- Hemos estado ensayando todos los protocolos para demostrar, además, que somos tan solo una misión humanitaria y pacífica.
- ¿Qué haréis si Israel asalta los barcos?
- Cuando suene la alarma, iremos todos a la cubierta con los chalecos salvavidas y las manos visibles, para dejar claro que no somos violentos. Será el Ejército israelí el que tendrá que calibrar la violencia que está dispuesto a utilizar. Nosotras creemos que pasará lo mismo que sucedió con el Handala. Nos llevarán a Israel y ahí algunos podrán entrar en la cárcel y otros ser deportados. Pero todo es una incertidumbre porque estamos ante un Estado genocida y psicópata.
Hasta hace unas horas, la Flotilla contaba con la compañía de una fragata militar enviada por el Gobierno italiano, pero esta misma noche el ministro de Asuntos Exteriores de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ha informado a la organización de la Global Sumud Flotilla que su buque realizará en breve una última llamada para ofrecer la "oportunidad" de abandonar los barcos antes de alcanzar la "zona crítica" del Mediterráneo. De no hacerlo, la fragata les abandonará, un aviso que los miembros de la Flotilla han tildado de "sabotaje". "Permitidnos dejarlo claro: esto no es protección. [...] Lo decimos de nuevo: la flotilla seguirá adelante", han informado.
- Es decepcionante – asegura Colau vía telefónica – En un primer momento parecía que los Gobiernos habían reaccionado por el impacto de la Flotilla y la movilización, pero ahora Italia ha dicho que en cuanto entremos en las aguas que Israel considera suyas se va a retirar y el barco español ni siquiera ha llegado. Es increíble porque hace unas horas estaba en Sicilia y se mueve a mayor velocidad que nuestros barcos. Parece que el Gobierno español tiene miedo a entrar en conflicto con Israel. Es un paso atrás. Esto lo vinculo además con la sorprendente reacción de Pedro Sánchez, que hoy ha saludado el plan de paz de Donald Trump con Israel. Es una aberración contraria al derecho internacional que solo consolida el genocidio y a los genocidas e impone el colonialismo.
- La persona que lideraría esa gobernanza temporal, además, sería Tony Blair, que ya estuvo allí como representante del conocido Cuarteto Diplomático para la Paz en Oriente Medio.
- No hay por donde cogerlo. Todos queremos un alto el fuego, pero un alto el fuego porque se detiene a los genocidas, tal y como piden la Corte Penal Internacional y la ley internacional. Este plan premia al genocida en lugar de procesarlo. Es un ninguneo. Se impone un Gobierno extranjero para controlar sus tierras [las de los palestinos]. Oficializa una nueva era donde se entierra el derecho internacional, que no exista ninguna ley y que en cada conflicto pase lo que los autócratas decidan. Realmente el plan es un atentado contra la humanidad. Nos ha dejado atónitos y decepcionados que Sánchez lo haya saludado como positivo.
- Aunque sé que me dirás que lo importante es Gaza y el genocidio, ¿cómo te encuentras tú en estas últimas horas decisivas para la Flotilla?
- Tengo sentimientos ambivalentes. Llevamos un mes de travesía y con muchas dificultades. Emociona pensar que estamos tan cerca, pero al mismo tiempo esa emoción se trunca por los anuncios de Israel, que se saltará la ley internacional para secuestrar nuestros barcos. Anoche, a bordo del Sirius, contactamos con Gaza y estuvimos cantando con ellos. Tenemos muchas ganas de llegar, abrazarnos y pedir disculpas por la complicidad europea con el genocidio. Somos más de 40 embarcaciones y tenemos una oportunidad única para abrir un corredor humanitario. Me sabe mal la cobardía de los países, que no vean esa oportunidad. Pero nosotras vamos a intentarlo hasta el último minuto. Tenemos muy claro que queremos llegar a Gaza, pero si Israel detiene la Flotilla, vendrán más. Ha comenzado un movimiento de humanidad que ha dicho que no queremos un mundo donde el genocidio sea norma. Esta Flotilla representa la esperanza. Ponemos el cuerpo y seguiremos poniéndolo. Nos movilizaremos tantas veces como haga falta.
La Global Sumud Flotilla cuenta en su página web con un apartado en el que puede seguirse en directo la posición exacta en la que están todos sus barcos.