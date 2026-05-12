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El español con sospecha de hantavirus presenta "febrícula y síntomas respiratorios"
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El español con sospecha de hantavirus presenta "febrícula y síntomas respiratorios"

Pese a todo, se encuentra "aparentemente estable" y sin empeoramiento clínico evidente.

Redacción HuffPost
Agencias
Vista del exterior del Hospital Gómez Ulla
Vista del exterior del Hospital Gómez UllaEFE

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por dar positivo "provisional" en la prueba PCR para detectar el hantavirus, ha presentado esta noche "febrícula y síntomas respiratorios", aunque en este momento "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", según informan el Ministerio de Sanidad.

Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladado al hospital militar no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

EL HUFFPOST PARA EL INSTITUTO PULEVA DE LA NUTRICIÓN

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, que tendrán que estar en cuarentena en el centro.

Redacción HuffPost
Agencias
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