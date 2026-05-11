¿Desde cuándo cuenta la cuarentena de hantavirus?, ¿podrá hacerse parte en casa?: Sanidad responde

Un autobús transporta a los ciudadanos españoles que se encontraban en el crucero MV Hondius, desde la Base Aérea de Torrejón hasta el Hospital Gómez Ulla.

El dispositivo "inédito" e histórico que está permitiendo trasladar en aislamiento a los pasajeros del crucero de lujo MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, afronta este lunes su última jornada, a la espera de los últimos desembarcos de pasajeros australianos y neerlandeses y que zarpe cerca de las 19.00 horas. Sin embargo, desde ayer se encuentran en situación de cuarentena los 14 ciudadanos españoles que han sido trasladados hasta el militar Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Ellos fueron los primeros en desembarcar del operativo y volaron desde la isla a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, para posteriormente ingresar en dicho centro hospitalario dependiente del Gobierno central. Con todo, ahora se inicia otra fase para los pacientes, que deberán superar la cuarentena obligatoria —todos ellos habían confirmado que se someterán a ella— determinada para esta enfermedad.

De sus plazos y detalles ha hablado este lunes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. El 'número 2' de la ministra Mónica García ha desgranado cuáles serán los períodos desde lo que empezará a contar la cuarentena o cómo serán las condiciones que regirán esta, pero también cuáles son los siguientes pasos a seguir, como las siguientes pruebas diagnósticas. Dichas fechas han sido determinadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

¿Desde cuándo empieza a contar la cuarentena de hantavirus y cuándo puede durar de máximo?

En declaraciones a 'La Hora de la 1', en TVE, Padilla ha indicado que el lapso de tiempo de la cuarentena comenzará a contarse desde el día 6 de mayo, el pasado miércoles, y se podrá extender hasta 42 días. Para poder llegar a esta conclusión por parte de las principales organizaciones sanitarias implicadas, el secretario de Estado de Sanidad ha determinado que se realizó antes el "análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco".

Javier Padilla también ha reiterado que todos los españoles se encontraban en estado asintomático y que "nos manifiestan que estaban bien", pero si alguno de ellos comenzase a manifestar sintomatología, pasaría a tener la condición de "un caso sospechoso", en lugar de la de contacto, activando el protocolo de alto aislamiento. Con todo, todavía no se han obtenido los resultados de la primera prueba PCR practicada.

¿Cómo funciona la cuarentena?, ¿qué pasa si hay un positivo por PCR?

Padilla ha apuntado a que esta primera semana de cuarentena será "más estricta" y, por ejemplo, no podrán recibirse visitas. A lo largo de esos siete días, se obtendrán los resultados de dos PCR. Si la primera da negativo, se procede a la segunda. Pero, ¿qué ocurre si en ese transcurso se manifiestan síntomas? En ese caso, ha indicado, se le sometería a una nueva prueba PCR y, según un análisis individual, podría acceder a las camas de la unidad UATAM de alto aislamiento —en el propio Gómez Ulla—.

A partir de ahí se iría sometiendo a ese individuo a pruebas PCR cada 48 horas, "hasta que hubiera un diagnóstico alternativo más viable". En ese punto, el secretario de Estado de Sanidad ha recordado que el cuadro puede variar y evolucionar, ejemplificando que un paciente que puede empezar teniendo dolor de garganta puede que "acabe teniendo una faringoamidalitis en vez de que sea una infección por hantivirus".

¿Podrá hacerse una parte de la cuarentena en el domicilio de la persona?

Padilla también ha abordado el desgaste que causa el proceso de cuarentena, señalando que no buscan que esta medida pueda "minarles la moral" y que más allá de esa primera semana, la previsión es ir analizando progresivamente, poco a poco y "sin cerrar ninguna puerta". Con todo, ha dejado claro que esa posible flexibilización no significa que, por ejemplo, pueda traducirse en medidas más propias de otros episodios de otras crisis sanitarias, como realizar parte de la cuarentena en el domicilio. "Vamos a ser prudentes a ese respecto", ha señalado el secretario de Estado.