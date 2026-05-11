Un español ha dado positivo por el hantavirus pero no presenta síntomas

Los catorce pasajeros españoles que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius y un médico de la Organización Mundial de la Salud han desembarcado ya en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).

Uno de los españoles afectados por el hantavirus aislado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla ha dado positivo tras saberse los resultados de la primera PCR prevista, efectuada el domingo en el mismo centro hospitalario, aunque no presenta síntoma alguno hasta ahora.

El afectado permanece aislado junto a los otros 13 pasajeros españoles del MV Hondius, que por ahora han dado negativo, según fuentes del Ministerio de Sanidad publicadas en EFE.

El positivo detectado es por el momento provisional y las autoridades sanitarias continúan evaluando el caso mientras mantienen activados los protocolos de aislamiento preventivo. El positivo es de la primera muestra y queda por confirmar la segunda.

Los 14 pasajeros españoles fueron repatriados desde Canarias tras el operativo internacional desplegado alrededor del MV Hondius, barco que quedó parcialmente aislado después de detectarse varios casos sospechosos entre pasajeros y tripulación.

Desde su llegada a Madrid, el grupo permanece ingresado y bajo seguimiento epidemiológico en el Gómez Ulla hasta completar el periodo de cuarentena previsto.

Cómo se transmite y qué significa este positivo

El hantavirus es una enfermedad infecciosa causada por virus transmitidos principalmente por roedores. El contagio suele producirse por inhalación de partículas contaminadas procedentes de orina, saliva o excrementos de animales infectados.

En algunos casos puede provocar cuadros graves respiratorios o renales. Aunque los casos son poco frecuentes, determinadas variantes del virus tienen una elevada mortalidad, especialmente cuando evolucionan hacia síndrome pulmonar por hantavirus.