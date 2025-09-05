El fiscal general, García Ortiz, comparece en la apertura del Año Judicial: "Si estoy aquí es porque creo en la Justicia"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este viernes en la apertura del Año Judicial que tiene lugar en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo. Después de que, en los últimos días, jueces y fiscales conservadores hayan solicitado que la máxima figura de la Fiscalía se ausentara de la ceremonia por estar procesado por revelación de secretos en las conversaciones que publicaron los medios de comunicación en 2024 de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Si estoy aquí es porque creo en la Justicia”, ha asegurado García Ortiz ante el rey y toda la judicatura española.

"Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", ha comenzado García Ortiz en un discurso centrado en analizar la labor de la Fiscalía en el curso pasado y los retos a los que se enfrenta la judicatura. En él, el enfoque social ha sido el pilar que ha sustentado cada una de las palabras del fiscal general del Estado.

------- NOTICIA EN AMPLIACIÓN -------