Ni repelentes ni cremas: hay otro método muy sencillo, tradicional y efectivo para aliviar las picaduras de mosquitos, que este año se han adelantado

Según datos de AEMET, el verano de 2025 fue "el más cálido de la serie histórica", desde 1961, con una temperatura media de 24,2ºC. La combinación de una primavera lluviosa y el calor del verano es el clima perfecto para los mosquitos, cuya presencia aumenta en temperaturas húmedas y cálidas. A partir de aquí, todo apunta a que este año los mosquitos estarán más presentes que nunca. De hecho, este inusual calor del mes de abril ha propiciado que aparezcan antes.

Ante esta situación, la prevención es la primera medida. Podemos eludir su presencia evitando salir sin protección en las primeras o últimas horas del día, que es cuando los mosquitos están más activos. También podemos mantener una correcta higiene de la piel, ya que los sudores y olores fuertes atraen a estos insectos. Y también podemos usar repelentes naturales y mosquiteras es las habitaciones, y evitar encender la luz para no atraerlos.

Pero si empiezan a incordiar a quienes, hasta hace poco, dormían plácidamente, podemos tirar del método más tradicional para aliviar sus molestias y reducir la sensación de picor, la inflamación e incluso el dolor ocasionado por las picaduras: aplicar calor en la zona, lo máximo que se aguante durante unos segundos. Esto se conoce como hipertermia localizada.

El calor concentrado sobre picadura ayuda a descomponer los componentes del veneno -enzimas y proteínas- que los insectos inyectan y que son los causantes de estos síntomas.

Este es un clásico remedio de la abuela que ha encontrado su mejor cómplice en la tecnología y concretamente en el móvil. Esa solución es Heat It, un pequeño dispositivo que se conecta al móvil y, gracias a su energía, aplica el calor sobre la picadura.

“Es un método libre de químicos, que utiliza la energía del propio móvil para funcionar. La aplicación permite a los usuarios ajustar el tratamiento según sus necesidades individuales, teniendo en cuenta que algunas personas tienen la piel más delicada y reaccionan de forma diferente al calor, evitando así los riesgos asociados a la aplicación de calor de forma indiscriminada”, señala Lukas Liedtke, CEO de Heat It. “

Y así, según un estudio de 2023, realizado con 1.750 participantes, casi todos los usuarios de este dispositivo experimentaron una reducción significativa y notable de los síntomas de picazón durante el primer minuto.