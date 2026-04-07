El Gobierno aprueba la reforma de la Constitución para blindar y proteger el derecho al aborto

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto. "Reconocemos el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo. Es un día importante para la democracia española", ha celebrado durante la rueda de prensa posterior la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La reforma consistirá en un párrafo que se añadirá al artículo 43 de la Constitución y que recogerá lo siguiente: "Los poderes públicos garantizarán el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios".

Según ha asegurado Redondo, si el nuevo articulado hace referencia a la "dimensión prestacional" es porque es esta la que se encuentra en riesgo, una amenaza que el Gobierno atisba sobre todo si PP y Vox gobernaran. "No está en riesgo la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, sobre su propio riesgo, pero sí su ejercicio, el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional", ha señalado la ministra de Igualdad.

Para hacer más énfasis en esta falta de libertad en lo relativo a las prestaciones, Redondo ha hecho referencia a un estudio presentado por el Ministerio de Sanidad que demuestra la diferencia que existe en la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio estatal. El 79% de los abortos se produce en centros privados, mientras solamente el 20% se practica en centros públicos.

Estos datos son, sin embargo, muy distintos en función de una comunidad autónoma u otra. Mientras en Galicia, Cantabria, La Rioja o Navarra el 60% de los abortos se producen en centros públicos, en Castilla y León, por ejemplo, solo sucede con el 15%. Las cifras son todavía más escandalosas en los casos de Madrid y Andalucía, donde las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública no llegan ni al 1%.

Dificultades para aprobarla

El Gobierno activó el pasado mes de octubre el mecanismo legal para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Lo anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la Cadena SER, donde dijo que el Consejo de Ministros solicitaría entonces un dictamen al Consejo de Estado sobre el asunto, un paso previo necesario para llevar la propuesta al Congreso.

Para sacar adelante de manera definitiva dicha reforma, el Gobierno precisa el apoyo de tres quintos del Congreso y la totalidad del Senado, algo que, por tanto, exige el visto bueno del Partido Popular, que no parece que vaya a votar a favor.