El Gobierno de Aragón denuncia al actor Toni Albà por alegrarse en redes de la muerte de Javier Lambán

El Gobierno de Aragón ha denunciado ante la Fiscalía por un posible delito de odio y otro de injurias al actor y humorista Toni Albà por alegrarse en redes sociales de la muerte del expresidente aragonés Javier Lambán.

Según ha informado el Ejecutivo aragonés, el actor catalán publicó el pasado 15 de agosto, en respuesta a una publicación de El Nacional.cat, un mensaje en el que aseguraba: "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción".

En la denuncia, el Gobierno aragonés solicita "que se practiquen por parte de la Fiscalía las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades penales y civiles que de ellos se puedan derivar en cuanto tales hechos pudieran ser constitutivos de delito".

El escrito del Ejecutivo regional señala que el actor catalán ha podido incurrir en un delito de injurias ya que su mensaje constituye "una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente", y en otro de odio porque "incita directamente a la hostilidad", además de suponer un menosprecio hacia una persona "por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española".

En el documento presentado ante la Fiscalía en defensa de Lambán, el Gobierno aragonés considera "notorio" el hecho de que la injuria y la incitación al odio por parte de Albà se derivan del ejercicio de su actividad pública como presidente de Aragón e, incluso, como expresidente.

Para vicepresidenta del ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, el traslado a la Fiscalía es obligatorio para defender la memoria de Javier Lambán. "El Gobierno de Aragón no puede permanecer impasible ante un ataque tan grave a la dignidad de quien dedicó su vida pública a defender los intereses de Aragón y de España", ha añadido la vicepresidenta, para quien "defender a Javier Lambán es también defender el respeto a las instituciones democráticas y a la convivencia en Aragón y España".

En 2020 el humorista Toni Albà fue absuelto del delito de injurias del que estaba acusado por sus tuits contra la Guardia Civil y la Policía Nacional con motivo del 1-O, al considerar que estaban amparados por la libertad de expresión pese a ser "ofensivos e hirientes".