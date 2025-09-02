El Gobierno cree que los barones del PP desautorizarán a Feijóo y aceptarán la quita de deuda: "Al final, todos acaban firmando"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que los presidentes autonómicos del PP acabarán adhiriéndose a la condonación de deuda que el Ejecutivo ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros. "Al final, todos acaban firmando", ha dicho.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Montero ha confirmado que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda que pertenecen actualmente a las CC.AA. y que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. "Una medida que hemos podido adoptar por la buena marcha de la economía española y la situación financiera. Estamos ante una medida histórica que va a beneficiar a todas las CC.AA., tengan o no deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Eso incluye también a la Comunidad de Madrid", ha dicho.

La vicepresidenta primera considera que, con esta medida, todas las regiones recuperan autonomía financiera y política. Además, añade que los 6.600 millones de euros que se van a ahorrar en intereses lo podrán dedicar a gasto social, como educación, sanidad o dependencia.

Montero ha subrayado en diferentes ocasiones que la medida no provoca ningún agravio entre territorios y que no beneficia sólo a Cataluña, sino a todas las regiones. "Esta condonación parte de la negociación que tuvimos con ERC y ese resultado se traslada ahora al conjunto de CC.AA. Por tanto, es buena para todos", ha dicho.

La vicepresidenta ha puesto como ejemplo que 7 de cada 10 euros de la quita pertenecen a regiones gobernadas por el PP. Y ha añadido que, en cifras absolutas, la condonación beneficia más a Andalucía, Comunidad Valenciana o Canarias antes que Cataluña. "¿Dónde está el agravio entonces? ¿Dónde está el perjuicio?", se ha preguntado la ministra.

Finalmente, Montero ha subrayado que la adhesión a la condonación una vez reciba el visto bueno del Congreso será "voluntario" a través de convenios bilaterales con cada CC.AA. "¿Quién va a decir que no a que se condone parte de su deuda? Esta es la pregunta que hay que hacer a las CC.AA. gobernadas por el PP", ha dicho Montero.

La vicepresidenta respondía así a las palabras del secretario general de los populares, Miguel Tellado, quien esta mañana aseguraba que sus barones territoriales no se adherirán a la condonación porque "beneficia a aquellos que peor han gestionado". "Los presidentes autonómicos del Partido Popular van a defender el interés general de nuestra nación y desde luego la quita no arregla absolutamente nada. Es simplemente un pago más que hace Sánchez al independentismo para continuar en el poder", decía Tellado.

Al respecto, Montero ha puntualizado que si Feijóo no es capaz de aprobar en el Congreso la quita de deuda "por ser rehén de las políticas ultras que tiene su partido", "al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y sean coherentes con lo que interesa a sus territorios y no con los mandatos que vienen de Génova que no benefician a nadie", ha dicho la vicepresidenta.