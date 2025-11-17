El Gobierno elevará dos décimas, al 2,9%, la previsión de crecimiento de España para 2025

El Gobierno elevará este martes dos décimas, hasta el 2,9 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2025, han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llevará mañana al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico que acompañará a la senda de déficit público que tiene previsto aprobar el Gobierno.

La cifras de crecimiento y de déficit son la base para el cálculo del techo de gasto para los presupuestos Generales del Estado de 2026, que también se aprobará mañana en el consejo.

La revisión del crecimiento del PIB se produce dos meses después de que el Gobierno elevara una décima, al 2,7 %, su previsión para 2025, una actualización que tuvo lugar días antes de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) corrigiera al alza el crecimiento económico de 2024, hasta el 3,5 %.

Tras la corrección del INE todas las previsiones de organismos internacionales y nacionales se han ido acercando al 3 %.

Es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en octubre la situó en el 2,9 %, o de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha elevado la suya al 3 %.

En septiembre, el Gobierno dejó en el 2,2 % el crecimiento previsto para 2026, un año para el que se espera una moderación en el ritmo de avance de la economía, que el FMI sitúa en el 2 % y la AIReF en el 2,1 %, con lo que habrá que ver si mañana el Ejecutivo mantiene la misma cifra.