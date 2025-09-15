El Gobierno elevará por encima del 2,6 % su previsión de crecimiento económico para 2025

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que mañana martes el Ejecutivo revisará el cuadro macroeconómico y elevará su previsión de crecimiento para 2025 por encima del 2,6 %, una actualización de la que dará conocimiento al Consejo de Ministros.

"Es tal el dinamismo de la economía española que se han superado todas las previsiones realizadas", ha afirmado el presidente este lunes ante los parlamentarios del PSOE en el Congreso.

Para Sánchez, la evolución de la economía española "no tiene parangón en Europa" y es "todo un éxito de país" que hay que agradecer a empresas, trabajadores y familias.

El informe de situación económica que el Ministerio de Economía presentará mañana al Consejo de Ministros incluirá también la revisión de la proyección de crecimiento para 2026, estimación sobre la que se asentarán los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

El paso previo a la presentación de presupuestos es la aprobación del techo de gasto no financiero para 2026 y de la senda de déficit público a medio plazo, aunque fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado a EFE que mañana todavía no van al Consejo de Ministros.

En abril, fecha de la última revisión del cuadro macro, el Gobierno mantuvo sus estimación en el 2,6 % para 2025 y en el 2,2 % para 2026.

La pasada semana el Banco Central Europeo (BCE) elevó la previsión para la eurozona del 0,9 al 1,2 % en 2025, después de que se haya revertido en parte el impacto que sobre la economía europea tuvo inicialmente la escalada arancelaria iniciada por Estados Unidos, situación que también beneficiaría a España.

En abril, el Gobierno calculó en una décima el impacto de la incertidumbre asociada a la política comercial estadounidense, si bien no recortó la previsión de crecimiento ante la fortaleza esperada en el empleo, el consumo y la inversión.