El Gobierno español comparte la lucha de EEUU contra el narco pero "no el método"

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha asegurado compartir la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico pero "no el método". Así se ha pronunciado en una entrevista en Onda Cero después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que el Ejército de su país había atacado un barco con drogas procedente de Venezuela.

Albares ha expresado que "la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad para España y es un fenómeno internacional en el que hacemos un gran esfuerzo por combatirlo, pero el método que usa España desde luego son siempre medios policiales y medios civiles y nunca medios militares". Sobre si tiene más información contrastada respecto al ataque, el ministro ha afirmado no saber nada más que lo que ha dicho el Gobierno de EEUU.

Acerca del rol que debería desempeñar España si continúa la escalada entre Estados Unidos y Venezuela, Albares ha valorado que nuestro país "tiene un papel siempre muy especial" en América Latina y que todos los Estados del continente americano "son igualmente importantes, independientemente de su tamaño" o "peso económico". Por ello, el papel de España debe ser, según ha dicho, el de "unir, mediar" y "el de estar junto a todos los pueblos de América Latina" y nunca "en la división".

Las declaraciones de Albares tienen lugar después de Donald Trump asegurase que el Ejército estadounidense habría llevado a cabo un ataque en aguas del Caribe contra una embarcación procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once "terroristas" que estaban a bordo.

"Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas", explicó el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval. "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos", indicó más tarde a través de su perfil de la red social Truth Social.

Venezuela, por su parte, ha respondido con cierta cautela y ha sembrado dudas sobre la veracidad del vídeo emitido por la Casa Blanca.