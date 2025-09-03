Venezuela acusa a Estados Unidos de usar IA en el vídeo para demostrar el ataque al supuesto barco del Tren de Aragua

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Náñez, ha acusado al Gobierno de Estados Unidos de utilizar inteligencia artificial en el vídeo del ataque al supuesto barco del cartel Tren de Aragua. "Parece que Marco Rubio [secretario de Estado estadounidense] sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como 'prueba' un vídeo con IA", ha escrito en redes sociales Náñez.

No obstante, la prueba que aporta el ministro venezolano para sustentar su tesis es que ha pedido a otra inteligencia artificial, Gemini (de Google), que analice el vídeo. Según las capturas que aporta, Gemini entiende que, "según el vídeo aportado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial". "Si bien no puedo confirmar con certeza las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren que fue generado por IA", prosigue, aunque no está demostrado que herramientas como Gemini u similares sean capaces de discernir con certeza si algo es verdadero o falso.

Esta noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Ejército de su país había matado a "once terroristas" tras haber disparado a un barco que supuestamente iba cargado con droga procedente de Venezuela. Las tropas estadounidenses "llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua. Se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos", dijo.

Por ahora, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha respondido al ataque con cierta cautela. Maduro ha acusado a la Administración Trump, y en particular al secretario de Estado, Marco Rubio, quien "manda en la Casa Blanca", de querer "el petróleo venezolano gratis". "Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes ese petróleo, (...) esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela", ha declarado el mandatario.

Se trata de una escalada más en una tensión entre Estados Unidos y Venezuela que no para de crecer en las últimas semanas.