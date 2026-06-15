El punto habitado más aislado de España: para llegar a este pueblo hay que cruzar otro país

Apenas cuenta con unas decenas de vecinos permanentes, está rodeado por las montañas del Pirineo y tiene una peculiaridad que lo convierte en un caso único en España: la única carretera de acceso pasa obligatoriamente por Andorra.

En una época en la que casi cualquier rincón del país está conectado por carreteras, trenes o autovías, existe un pequeño pueblo catalán que desafía todas las reglas. Se trata de Os de Civís, una localidad del Alt Urgell que, pese a pertenecer administrativamente a España, solo puede alcanzarse por una vía asfaltada procedente de Andorra.

Su singular ubicación, encajada entre montañas y valles pirenaicos, ha convertido a este enclave en uno de los lugares habitados más aislados del territorio español. Con alrededor de 70 residentes permanentes, la localidad mantiene una vida tranquila marcada por la naturaleza, las tradiciones y una conexión con el exterior que depende en gran medida de las condiciones meteorológicas.

Un pueblo español al que no se llega desde España

La principal particularidad de Os de Civís es que no existe una carretera convencional que lo comunique directamente con el resto del territorio español. Quienes deseen visitarlo deben atravesar el Principado de Andorra y recorrer una sinuosa ruta de montaña antes de alcanzar el pueblo.

Durante los meses de invierno, las nevadas y el mal tiempo pueden complicar todavía más los desplazamientos, aumentando la sensación de aislamiento que históricamente ha acompañado a sus habitantes. De hecho, la localidad estuvo cerca de quedar abandonada durante el siglo pasado debido a las dificultades de comunicación y a la falta de servicios básicos.

Sin embargo, lejos de convertirse en una desventaja, esa condición ha contribuido a preservar buena parte de su esencia. Sus calles empedradas, las viviendas de piedra y los tejados de pizarra siguen ofreciendo una imagen prácticamente intacta del Pirineo tradicional.

Naturaleza, leyendas y patrimonio

Además de su curiosa situación geográfica, Os de Civís destaca por el patrimonio histórico y cultural que conserva. Entre sus principales atractivos figura la iglesia de Sant Pere, de origen románico, y diferentes construcciones medievales que recuerdan el pasado de la localidad.

El pueblo también mantiene vivas numerosas tradiciones populares. Una de las más llamativas es la presencia de carlinas colgadas en las puertas de las casas, una planta a la que durante siglos se le atribuyeron propiedades protectoras frente a malos espíritus y brujas.

Rodeado por el Parque Natural del Alt Pirineu, el mayor espacio protegido de Cataluña, el municipio se ha convertido además en un destino apreciado por senderistas y amantes de la montaña. Desde allí parten rutas que conducen a algunos de los paisajes más espectaculares del Pirineo catalán, consolidando el atractivo de un rincón tan remoto como singular.