Un niño tira una silla golpeando en la mesa de unos clientes y alucinan con la reacción de los padres

Adriana Maíllo es una joven malagueña creadora de contenido que ya acumula más de 100.000 seguidores en TikTok y que ha sido testigo de un pequeño lío en un restaurante con una familia en la que había varios adultos y dos niños pequeños, de entre seis y ocho años aproximadamente.

"La verdad es que el niño y la niña no paraban de dar por c... pero no pasa nada porque son niños y tienen que jugar como niños, pero a todo esto el niño cogió una de las sillas de plástico y la lanzó hacia otra mesa", ha relatado al principio del vídeo (@adriianitamaillo), que ha acumulado más de 16.000 visitas (y subiendo).

Vio, junto a su acompañante, cómo la silla impactaba en otra mesa que estaba justo a su lado y casi le da a una chica. Lo que le sorprendió realmente es lo que pasó: nada. "Los niños no se asustaron, los padres no dijeron ni una palabra, pero es que ya no los padres, sino ninguno de los adultos que estaban en la mesa".

"¿En qué sociedad vivimos?"

Ha visto muy mal no solo que el adulto le indique a su hijo que lo que acababa de hacer está mal y que "no se puede hacer, casi le das a una pobre chica en la cabeza", sino que "como adulto ni siquiera te dirijas a la otra mesa para pedir perdón y decir que mi hijo estaba jugando y se le ha ido de la mano porque estaba jugando".

"Nos quedamos flipando, y la mesa a la que le pasó esto, pues también. Los padres lo vieron perfectamente, miraron cómo la silla salió volando y nadie dijo nada", ha relatado.

Lo peor es que los niños siguieron molestando, por lo que Adriana se ha planteado: "¿De verdad? ¿En qué sociedad vivimos? Porque ya a un niño no le puedes decir nada, pero a un adulto...".