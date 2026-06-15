Enseña cómo es la Plaza de España en EEUU y resalta un curioso detalle rodeando la fuente

La joven española Laura López (@lauralv01)está viviendo en Estados Unidos y, mientras paseaba por Nueva Orleans, se sorprendió al ver que allí existe una Plaza de España como en algunas ciudades españolas, por lo que ha decidido enseñarla a sus seguidores de TikTok, acumulando miles de visitas en apenas unas horas.

"Es mi parte favorita y cuando digo Plaza de España es Plaza de España, una en la cual están todas las provincias españolas. Es como un pedacito de España en plena Nueva Orleans, para una española ver esto es increíble", ha expresado al principio del vídeo.

La plaza cuenta con un gran espacio rodeado por un muro que contiene muchas de las provincias españolas, incluidas Ceuta y Melilla. Está situada a lo largo del paseo del río Misisipi, que refleja la herencia española de la ciudad.

Un espacio de reunión popular

Según el portal World City Trail, es más que una zona pavimentada: es un "preciado emblema de la identidad multicultural de Nueva Orleans, un espacio donde los ecos de la influencia española armonizan con la energía contemporánea de la Crescent City".

La creación de la plaza se remonta al siglo XX, un gesto, un regalo "del Reino de España a Nueva Orleans que subraya los vínculos históricos y el intercambio cultural entre ambas regiones". Con el paso del tiempo, se ha convertido en un lugar de encuentro que reúne diversos festivales a lo largo del año.

Además, la creadora Laura ha vivido una experiencia gastronómica americana en los eventos deportivos. En un estadio de béisbol ha enseñado un puesto de "smoothies" a ocho euros la unidad, así como un puesto de perritos calientes: "Es el mejor que me he tomado nunca".

"Hay bares dentro del estadio en los que puedes pedir bebida y comidas y estás literalmente en el estadio. Tienes la opción de ver el partido por la pantalla, no sé para qué estando en el estadio", ha rematado.