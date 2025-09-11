El independentismo catalán se hunde en una Diada con la asistencia más baja desde antes del procés

Este 11 de septiembre, como cada año, la manifestación independentista por la Diada ha echado a andar bajo la amenaza de la lluvia y la desgana ciudadana. Según datos oficiales de a Guardia Urbana, la protesta ha contado con 28.000 participantes, muy por debajo de los 60.000 del pasado 2024, y de los 115.000 de 2023. Los organizadores de la habitual manifestación independentista han decidido mantener la convocatoria de la tarde "pese a la previsión de lluvia", han señalado en un comunicado.

La manifestación de Barcelona, que se desarrolla en paralelo a otras dos, convocadas en Girona (12.00 personas) y Tortosa (Tarragona), discurre desde Pla de Palau hasta los aledaños del monumento a Colón. "Sin embargo, y por motivos técnicos y de seguridad, el acto político final previsto, una vez finalizada la movilización, en el escenario, se puede ver alterado", añade el comunicado.

Miles de personas, con banderas independentistas, se han ido acumulando en el punto de inicio de la movilización, aunque la densidad de manifestantes está muy lejos de las convocatorias de los años más intensos del procés. La cabecera de la manifestación está presidida por una pancarta con el lema Más motivos que nunca. Independencia, sostenida entre otros por el presidente de la ANC, Lluís Llach, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.

JxCat denuncia la "falsa normalidad"

Antes de iniciarse la manifestación principal desde Pla de Palau, el vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha afirmado que hay "más motivos que nunca" para manifestarse a favor de la independencia y contra un Estado que "no cesa en su ofensiva contra Cataluña", en alusión a la sentencia del TSJC sobre el catalán y a las "trabas" para que esta lengua sea oficial en la Unión Europea.

Rius ha indicado que tanto la situación de la lengua como el hecho de que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, no pueda regresar a Cataluña son "dos ejemplos de la falsa normalidad" que defiende el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

ERC reivindica una Cataluña "viva"

Por parte de ERC, que ha tenido que anular su acto político de primera hora de la tarde por la lluvia, su secretaria general, Elisenda Alamany, ha subrayado que hoy se conmemora que Cataluña "sigue en pie" y es "una nación viva". "Reivindicamos que somos un pueblo vivo, una nación viva ante aquellos que nos quieren pacificar, que piensan que Cataluña es una comunidad autónoma más, y también ante aquellos que nos quieren divididos y más debilitados", ha subrayado.