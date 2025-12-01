El instituto de una de las niñas fallecidas en Jaén abrió un protocolo de autolesiones

La madre de Sharit (2i), una de las dos adolescentes cuyos cuerpos sin vida aparecieron en el parque de la Concordia de Jaén, junto a varios familiares durante el minuto de silencio que este lunes ha secundado el Ayuntamiento jiennense

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha confirmado este lunes que el instituto en el que estudió una de las dos adolescentes que fueron halladas muertas el sábado en Jaén mantuvo abierto el curso pasado un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes.

En un comunicado, la Consejería ha aclarado que en el momento del suceso solo una de las menores -después de que ambas titulasen en la Enseñanza Secundaria Obligatoria- estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco de la capital jienense, en un ciclo medio de Formación Profesional.

La otra alumna, aunque se matriculó inicialmente en el mismo, causó baja en septiembre, según ha precisado la Junta.

El IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado, mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar.

La Consejería ha reiterado el llamamiento a la prudencia y la tranquilidad a la espera de las conclusiones de la investigación de la Policía.

"Es momento de prestar todo el apoyo y el cariño en estos días tan duros a las familias, amigos y a la comunidad educativa de la que han formado parte", ha señalado el departamento que dirige Carmen Castillo, que ha trasladado su pésame a las familias por la pérdida de sus hijas.

Ha mostrado además el apoyo a la comunidad educativa, profesorado, alumnado y todo el personal de los centros educativos en los que han llevado a cabo su trayectoria académica en los últimos años.

La Consejería ha recordado que estos "son momentos muy difíciles que requieren también de evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación por parte de la Policía, que será la que esclarezca las circunstancias que hayan podido concurrir en esta tragedia".

Amigos y compañeros de las dos jóvenes, de 15 y 16 años, han asegurado este fin de semana que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según los testimonios recogidos por EFE.

La Policía Nacional informó el sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no confirmó si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolar porque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

Uno de los padres pide "llegar hasta la verdad"

El padre de una de las dos menores ha rechazado que su hija sufriera bullyng y ha pedido que se investigue el caso hasta "llegar a la verdad" porque ve "incoherencias" y no comparte que se trate de un suicidio pactado.

"Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto", ha dicho Alexander, padre de la menor de 16 años, en declaraciones al programa 'Hoy en día' de Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press.

Ha señalado que su hija era una "niña feliz", que no sufría de depresión ni tampoco de bullyng en el instituto donde cursaba un ciclo de peluquería y estética. "Mi hija no tenía problemas de autoestima", ha dicho el padre, que también ha indicado que para este fin de semana su hija tenía planes con sus amigos y con su novio.

El padre ha apuntado que la noche en la que ocurrieron los hechos, a las 21,41 horas, el teléfono de su hija tiene registrado un mensaje de la otra joven que era su amiga diciéndole que se iba a quitar la vida y sobre las 21,45 horas, la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación.

Fueron los padres de las dos menores los que localizaron sus cuerpos sin vida siguiendo la señal de los móviles. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios ya nada se pudo hacer por la vida de estas dos jóvenes.

Además, el padre ha incidido en la necesidad de mejorar la iluminación en el parque donde fueron localizados los cuerpos ya que la policía había pasado por la zona y no se percató de lo que estaba ocurriendo.