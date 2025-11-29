Investigan la muerte de dos niñas adolescentes en un parque de Jaén
La Policía Nacional investiga el suceso. La hipótesis inicial de trabajo es considerarlo como "posible suicidio", pues en la primera inspección ocular no se han apreciado signos de violencia externa.
La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores de edad, de 15 y 16 años, en el parque de la Victoria, en Jaén, donde han sido localizados sus cuerpos este sábado. Según han señalado fuentes del cuerpo, en declaraciones a Europa Press, se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.
El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha señalado a EP que recibieron un aviso a las 1:30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria de Jaén. La hipótesis inicial de trabajo, tal y como recogen desde la agencia, es considerar este suceso como "posible suicidio", pues en la primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa.