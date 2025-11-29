Investigan la muerte de dos niñas adolescentes en un parque de Jaén

La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores de edad, de 15 y 16 años, en el parque de la Victoria, en Jaén, donde han sido localizados sus cuerpos este sábado. Según han señalado fuentes del cuerpo, en declaraciones a Europa Press, se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha señalado a EP que recibieron un aviso a las 1:30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria de Jaén. La hipótesis inicial de trabajo, tal y como recogen desde la agencia, es considerar este suceso como "posible suicidio", pues en la primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa.