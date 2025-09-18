El Madrid impide el acceso de banderas palestinas al Bernabéu por normativa UEFA, pero... ¿qué pasó con Ucrania?

El debut del Real Madrid en Champions frente al Olympique de Marsella ha dejado, al margen del espectáculo deportivo, algunas imágenes que han generado cierta polémica respecto al debate sobre si 'Banderas sí' o 'Banderas no'. El debate, que ha sido una de las principales noticias a nivel mundial durante la Vuelta a España, continúa expandiéndose al resto de deportes.

En esta ocasión no por la presencia de ningún equipo israelí en el evento que acogía este martes el Bernabéu, ya que era un Real Madrid - Olympique de Marsella, sino por intentar 'colar' banderas de Palestina en el evento. De hecho, en las imágenes compartidas en redes sociales hay varios aficionados teniendo que dejar fuera del estadio las banderas palestinas con las que pretendían entrar han generado reacciones de todo tipo, la mayor parte de ellas contrarias.

En las imágenes se pueden ver a varios miembros de seguridad obligando a los aficionados a dejar las banderas fuera del estadio, algo que ¿es legal o no? La respuesta es que sí es legal, de hecho, no hacerlo podría haber supuesto un problema para el Real Madrid, ya que la Champions, regulada por la UEFA, establece en el artículo 16(2)(e) de los Reglamentos Disciplinarios del organismo continental la prohibición expresa de cualquier proclama ajena al deporte.

En dicho artículo se recoge la siguiente aclaración: “Los clubes y asociaciones serán responsables del comportamiento inapropiado por parte de sus aficionados y podrán enfrentarse a sanciones aún si no hubo negligencia por su parte. En particular, se incluye como infracción: e) el uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir un mensaje que no sea apropiado para un evento deportivo, particularmente mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa, ofensiva o provocativa".

Con este epígrafe, la UEFA deja claro en su reglamento que ningún club podrá permitir la el acceso de banderas ni proclamas en ninguna de sus formas para enviar un mensaje que no tenga nada que ver con lo exclusivamente deportivo. Pese a ello, clubes como el Athletic Club no dudaron en posicionarse a favor de Palestina en su debut en Champions frente al Arsenal.

Y es que este mismo martes, apenas dos horas antes del partido del Bernabéu, 'los leones' mostraron una pancarta enorme en uno de sus fondos con la bandera de Palestina y un mensaje de apoyo a la población masacrada, algo que va a costarle presumiblemente una sanción económica al club vasco por parte de la UEFA. Y aquí surge el debate, ¿ha habido casos en los que se ha permitido?

¿Qué pasó con Ucrania en 2022?

En el caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la UEFA sí que se posicionó a favor del país agredido. De hecho tomó medidas casi de inmediato, colaborando en el aislamiento de Rusia prohibiendo su participación en cualquier evento organizado por la UEFA, tanto a nivel de clubes como a nivel internacional. Aquí ya podemos apreciar una diferencia, ya que en esta ocasión no ha habido ni siquiera un amago por prohibirle la participación a Israel en ningún evento.

Por si esto fuera poco, hay un ejemplo más claro si cabe respecto a la polémica de las banderas. Y es que, antes del inicio de varios partidos en las tres competiciones europeas (Champions League, Europa League y Conference League), se pudo ver la bandera de Ucrania en el videomarcador con la palabra "Paz", tanto en inglés como en ucraniano mientras sonaba el himno de la competición.

Por si fuera poco, en el Benito Villamarín, estadio del Betis, se desplegó una pancarta en la grada con la bandera de Ucrania, que también se pudo ver en el videomarcador. Además, el propio Betis vistió encima de su camiseta, otra con la bandera de Ucrania en el momento de saltar al césped.

En la competición doméstica -en la que la normativa UEFA no tiene vigencia-, en el Santiago Bernabéu también se pudo ver en alguna ocasión la bandera de Ucrania en uno de los laterales del estadio justo antes de que empezara el partido.