El Real Madrid vence con sufrimiento al Marsella (2-1) y el Villarreal cae frente al Tottenham (1-0) en el estreno en Champions

Kylian Mbappé celebrando el segundo de sus goles al Olympique de Marsella en la fase liga de la Champions League 2025-2026

Noche dispar para los equipos españoles en Champions. El Real Madrid, en un partido gris, consiguió vencer con mucho sufrimiento al Olympique de Marsella por 2-1. Los dos tantos fueron obra de Mbappé desde el punto de penalti.

Los otros dos equipos españoles que debutaban en la presente edición de la máxima competición europea, el Villarreal y el Athletic Club, salieron derrotados ante el Tottenham y el Arsenal, respectivamente.

El submarino amarillo no pudo sacar nada de su visita al Tottenham Hotspur Stadium, donde cayó ante el actual campeón de la Europa League debido a un gol en propia puerta de Luiz Júnior en el minuto 4.

Por su parte, los leones no pudieron celebrar puntuando su regreso a la Champions 11 años después. En un estadio de San Mamés engalanado para la ocasión, los de Ernesto Valverde perdieron por 0-2 contra el Arsenal. El conjunto inglés se llevó el triunfo de Bilbao gracias a los tantos de Martinelli, en el minuto 72, y Trossard, en el 87.

Real Madrid 2-1 Olympique de Marsella

El Real Madrid venció este martes por 2-1 al Olympique de Marsella en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions 2025-26, gracias a un doblete de Kylian Mbappé, ambos tantos de penalti, para consumar la primera remontada europea del curso y salvar el estreno madridista en la competición continental, en un duelo en el que Dani Carvajal fue expulsado por una agresión sobre el portero rival Gerónimo Rulli.

El conjunto de Xabi Alonso, con Vinícius suplente otra vez, sumó sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones, aunque tuvo que sudar para lograrlo. Fueron dos penaltis, uno en cada parte, los que decidieron un partido en el que Timothy Weah silenció con el rápido 0-1 a un Bernabéu voluntarioso y entregado. Pero Mbappé no falló desde los 11 metros en los dos lanzamientos para evitar el primer susto europeo de la temporada.

Los blancos fueron mejores, remataron casi en 30 ocasiones, pero se toparon con un sobresaliente Rulli que realizó 13 paradas. Además, el argentino apareció en una de las fotos del partido por su encontronazo con Carvajal, quien le golpeó con la cabeza en la cara, lo que provocó, VAR mediante, su expulsión. Un problema para Xabi Alonso, que también perdió en el partido a Trent Alexander-Arnold por lesión.

Con un Bernabéu ruidoso, también por los más de 4.000 aficionados franceses, el Real Madrid arrancó con ritmo y energía y sorprendió a la defensa de los de Roberto De Zerbi cuando no habían transcurrido ni dos minutos. Mbappé se inventó una chilena en un rebote, pero el balón lamió el poste, y Gerónimo Rulli estuvo a punto de servir en bandeja el 1-0 con un error en un saque de puerta.

Tampoco tardó en llegar la mala noticia para el conjunto merengue, con la lesión de Trent Alexander-Arnold. Ya con Dani Carvajal en el campo, Franco Mastantuono se inventó una jugada por la derecha, pero se quedó sin ángulo y no pudo hacer gol con Rulli ya muy encima.

Mbappé parecía entonado, pero erró un mano a mano con el portero del equipo francés, que se refugió en ataques directos, corriendo con Mason Greenwood y Timothy Weah en los costados y evitando los laterales profundos madridistas, aunque sin probar a Thibaut Courtois. Hasta que, después de varios minutos grises de los blancos, el Marsella aprovechó un fallo en la salida del balón madridista para hacer el 1-0, obra de Weah asistido por un veloz y lúcido Greenwood. El Bernabéu se convirtió unos minutos en el Vélodrome.

Pero tan pronto como pusieron la primera piedra de la machada, Geoffrey Kondogbia se encargó de mandar a su equipo a la casilla de salida cometiendo penalti claro sobre Rodrygo Goes. Era la cuarta falta del mediocentro en menos de media hora. Mbappé no falló. En plena euforia del 1-1, Mastantuono hizo levantarse a la grada con una conducción kilométrica evitando rivales hasta plantarse, ya muy forzado, ante Rulli. El Real Madrid volvió a conectarse.

Pierre-Emerick Aubameyang tuvo en un mano a mano ante Courtois el 1-2, pero se quedó en un susto. Aunque fue más clara la ocasión que desperdició Mastantuono ya en el añadido de la primera parte, rematando al muñeco ya dentro del área.

El marcador no se movió antes del descanso, y el paso por vestuarios sentó bien a los de Xabi Alonso, con un par de buenas ocasiones. Y el Marsella seguía vivo y lo sabía, manteniendo su plan de hace daño al contragolpe con un 'Auba' más presente.

Pero ninguno de los dos conjuntos conseguía dar con la tecla, y Xabi Alonso movió ficha metiendo a Brahim y Vinícius. El Real Madrid siguió apretando la portería de Rulli, protagonista en la recta final, por recibir una agresión de Carvajal antes de un córner, una acción que el colegiado sancionó con expulsión. El conjunto merengue tenía 20 minutos con un hombre menos para consumar la remontada.

Y tuvo que llegar también de penalti, esta vez por mano de Belardi tras una combinación de tacón entre Tchouaméni, Mbappé y Vinícius. El '10' galo volvió a anotar para celebrar su doblete personal y el 2-1. A partir de ahí, los de Xabi Alonso apretaron los dientes y se pusieron el mono de trabajo en defensa para no conceder nada ante los franceses y cerrar el primer triunfo.

Tottenham 1-0 Villarreal

El Villarreal ha caído este martes ante el Tottenham Hotspur (1-0) en su estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones, un partido en el que un gol en propia puerta de Luiz Júnior en el arranque lastró al equipo castellonense, que no pudo evitar el tropiezo en su regreso a la máxima competición continental.

Un flagrante error del guardameta brasileño, al que se le escapó de las manos un balón tras centro de Lucas Bergvall, permitió a los ingleses adelantarse solo cuatro minutos después de pitido inicial. A pesar de que los londinenses pudieron incrementar la renta, el conjunto 'groguet' supo mantenerse en la lucha, aunque sin pólvora.

Con Marcelino desplegando todo su armamento, con Pape Gueye, Santi Comesaña y Ayoze Pérez regresando al once, los primeros minutos fueron, en cambio, de dudas. Ya en el primer minuto, Xavi Simons avisó con una volea que rozó el larguero, y tres más tarde llegaba el golpe de los de Thomas Frank.

En un contraataque de los 'Spurs' en el minuto 4, Bergvall condujo hasta el área y puso un centro raso lateral hacia Richarlison, interceptado por Luiz Júnior; sin embargo, el esférico se le escapó de las manos al guardameta brasileño y se coló en la portería.

Fallaba en la salida el cuadro castellonense, que aún así trató de sorprender con un disparo cruzado del canadiense Tajon Buchanan que se marchó fuera, la más clara de los suyos en la primera mitad. Luiz Júnior pudo resarcirse de la acción del gol con una mano providencial ante un latigazo de Pape Sarr a la media hora, mientras el partido se calentaba con recados por ambos bandos que se tradujeron en amarillas.

El Tottenham, con Simons liderando, no renunciaba a atacar y siguió asediando el área 'groguet', donde pidió penalti por una acción de Gueye sobre Richarlison. Rodrigo Bentancur, de cabeza tras una falta colgada por Pedro Porro, también metió el miedo en el cuerpo a los de Marcelino García Toral.

En duelo se fue al descanso y fue tras el paso por vestuarios cuando el Villarreal consiguió quitarse los nervios y comenzar a acercarse al área de Guglielmo Vicario. Nicolas Pépé buscó el empate a los 55 minutos, pero el balón se perdió cerca del palo largo, y Mohammed Kudus respondió con un intento de gol olímpico que obligó al portero 'groguet' a salir de puños.

No fue hasta el 85 cuando los castellonenses se encontraron con la mejor ocasión del duelo, después de que Georges Mikautadze fuese derribado en la frontal cuando se quedaba solo; su control hacia fuera hizo que Micky van de Ven viese la amarilla y no fuese expulsado. Pépé se encargó de sacar la falta y buscó la escuadra, pero el esférico se marchó rozando el palo.

Athletic Club 0-2 Arsenal

El Athletic Club ha caído este martes ante el Arsenal en San Mamés (0-2), en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en un duelo que se mantuvo igualado durante prácticamente la totalidad de su desarrollo, pero en el que los ingleses, por mediación de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, ambos entrados en el tramo final desde el banquillo, decantarían a su favor.

La vuelta del Athletic Club y San Mamés a la máxima competición europea no tuvo el resultado que los leones esperaban. Ante el semifinalista del curso pasado, y uno de los favoritos para hacerse con el título esta temporada, los de Ernesto Valverde caerían. Trossard y Martinelli fabricarían los dos goles del equipo londinense para sellar el triunfo. Primero el belga asistiría al brasileño y después intercambiarían los papeles para sentenciar tres puntos en un exigente partido en la Catedral.

El Athletic se plantó en su estreno en Champions con rotaciones en el once. Gorosabel y Adama Boiro entraron en los laterales, mientras que en el centro del campo Vesga fue la pareja de Jauregizar. Arriba, Berenguer por banda derecha y Robert Navarro, que estrenaba titularidad como rojiblanco por izquierda. Enfrente, un Arsneal que intentó sofocar el ambientazo de San Mamés, lleno hasta la bandera, monopolizando el balón. Sin embargo, las primeras aproximaciones con cierto peligro serían para los leones.

La Champions no estaba acomplejando a los de Valverde, y su dominio era cada vez mayor. Con un Jauregizar enorme, que estaba imponiéndose a Zubimendi y Rice en el centro del campo, el Athletic estaba llegando a la portería defendida por Raya, pero sin hacerlo intervenir. Y cuando mejor estaban lo locales llegaría la más clara del Arsenal a la contra. Un gran centro desde la derecha de Madueke lo cabeceó en el segundo palo Gyokeres, ligeramente desviado para alegría del Athletic.

Y en un tramo de mucha igualdad, los locales volverían a conseguir volcar el campo a su favor en los últimos cinco minutos antes del descanso. Primero Berenguer, en el minuto 42, cruzó demasiado un remate de zurda desde el costado izquierdo del área, y después, Oihan Sancet remataría alto con la testa un envío desde la esquina. Así, el partido se marchaba con 0-0 a vestuarios y con una muy buena imagen del Athletic Club, que estaba maniatando al Arsenal.

El paso por vestuarios sentó bien a los ingleses, que igual que al inicio del partido, se hicieron con el balón. Cerca estarían de abrir el marcador en el 50', cuando una internada por banda derecha de Madueke, el más activo del Arsenal en ataque, obligaría a intervenir a Unai Simón. Los de Arteta estaban ahogando al Athletic en la salida, y por primera vez en el partido, los leones sufrían.

El caudal ofensivo del Arsenal por banda derecha obligó a Valverde a acometer el primer cambio del partido a Valverde, que dio entrada a Unai Gómez por un fatigado Robert Navarro. Y posteriormente, Yuri entraría por Adama Boiro. Unos cambios que, junto al de Guruzeta por Sancet, volvieron a dar energía al Athletic Club. Por su parte, Arteta refrescó el ataque con Martinelli, que sería decisivo para el resultado final.

El internacional brasileño aprovechó su primera acción en el partido para adelantar al Arsenal. Un fallo en la presión de Vivian y Paredes permitieron el balón largo de Trossard para el '11' 'gunner' que, tras imponerse en el cuerpo a cuerpo a Gorosabel, batió a Unai Simón en el uno contra uno. Quedaban poco menos de 20 minutos y San Mamés intentaba levantar a sus jugadores, tocados anímicamente.

Y pese al empuje del público y del equipo sobre el césped, con más corazón que fútbol, los pupilos de Valverde no lograrían inquietar la portería de David Raya. De hecho, lo que acabaría llegando sería el segundo gol del Arsenal, de nuevo con los mismos protagonistas. Esta vez, Martinelli, tras una gran jugada por banda izquierda sería el que asistiría, y Trossard, con un remate de zurda, el que mandaría el balón al fondo de la red a tres del final.

Le tocará mejorar al Athletic Club en su siguiente compromiso, a domicilio ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, si no quiere comenzar a quedarse descolgado en la tabla clasificatoria. Pese a ello, la sensaciones de los leones no fueron malas, manteniendo el pulso al partido durante más de 70 minutos, en los que trataron de tú a tú a uno de los equipos más poderosos del fútbol inglés.