El mensaje de la pulsera de Abascal que no ha pasado desapercibido y que esconde la estrategia de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados durante el pleno sobre la guerra en Oriente Medio donde ha aparecido con un detalle que no ha pasado desapercibido. Se trata de una pulsera rojigualda que portaba en su muñeca derecha (cómo no) con una palabra que lleva tiempo formando parte de la estrategia de Vox: Reconquista.

La palabra fue apropiada por la formación de la extrema derecha allá por 2015, cuando Abascal escogió Covadonga, en Asturias, para iniciar la campaña electoral. Volvió a hacerlo en Andalucía allá por 2019 cuando al formación logró entrar en el parlamento autonómico. La región volverá a encontrarse con las urnas el próximo 17 de mayo después de que el presidente popular, Juanma Moreno Bonilla, convocara a los andaluces esta semana.

En las últimas elecciones generales, Abascal volvió a acudir a la parroquia asturiana para ensalzar la "reconquista" y empezar a pedir el voto para su formación. Sin embargo, esta estrategia ha alcanzado un marco internacional en toda la extrema derecha europea.

La formación Patriots, de la que Abascal también es presidente, acoge a todos los líderes de la extrema derecha que se reunieron en febrero de 2025 en España. Fue entonces cuando todos y cada uno de ellos metieron la palabra "Reconquista" en todos y cada uno de sus discursos. El líder de la Liga Italiana, Matteo Salvini, aseguró que ese año "era el de la reconquista".

Por otro lado, Marie Le Pen exclamaba que "la Reconquista debe y va a empezar", Viktor Orbán afirmó "los húngaros vinieron a ayudar en la Reconquista, los españoles ayudaron contra los otomanos" y el polaco Krzysztof Bosa apuntó a que "lo que hacemos en Europa es una nueva Reconquista. La Reconquista de los hombres valientes y con sentido común que volverán a hacer grande a Europa".

Vox, además de utilizar esta palabra como buque insignia de su estrategia política y como presentación en el marco internacional, también la utiliza para expandir estas ideas a nivel nacional entre sus votantes. En su página web está habilitada la venta de estas pulseras y aprovechan cada ciclo electoral para promocionarla. "La Reconquista de España comienza en Extremadura. ¡No te quedes sin tu pulsera!", destaca su URL.

La puesta en escena de Abascal este miércoles es un guiño más, una fórmula que ha sido consensuada por el resto de formaciones ultra a lo largo y ancho de Europa y que empezará a focalizarse en la siguiente campaña electoral que tendrá como escenario toda Andalucía, allá donde Vox empezó a tener representación.

La mayoría absoluta de Juanma Moreno está en entredicho por el auge incalculable de la formación de extrema derecha que ya está empezando la campaña focalizándose en uno de sus puntos más fuerte: el de la simbología y el de traer al presente símbolos del pasado.