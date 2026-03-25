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El mensaje de la pulsera de Abascal que no ha pasado desapercibido y que esconde la estrategia de Vox
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El mensaje de la pulsera de Abascal que no ha pasado desapercibido y que esconde la estrategia de Vox

El líder de la formación de extrema derecha alude a una palabra que ha sido parte intrínseca del partido desde el año 2015 y que ha tenido el respaldo de otras formaciones de extrema derecha.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El presidente de Vox, Santiago Abascal.
El presidente de Vox, Santiago Abascal.Europa Press via Getty Images

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados durante el pleno sobre la guerra en Oriente Medio donde ha aparecido con un detalle que no ha pasado desapercibido. Se trata de una pulsera rojigualda que portaba en su muñeca derecha (cómo no) con una palabra que lleva tiempo formando parte de la estrategia de Vox: Reconquista

La palabra fue apropiada por la formación de la extrema derecha allá por 2015, cuando Abascal escogió Covadonga, en Asturias, para iniciar la campaña electoral. Volvió a hacerlo en Andalucía allá por 2019 cuando al formación logró entrar en el parlamento autonómico. La región volverá a encontrarse con las urnas el próximo 17 de mayo después de que el presidente popular, Juanma Moreno Bonilla, convocara a los andaluces esta semana. 

En las últimas elecciones generales, Abascal volvió a acudir a la parroquia asturiana para ensalzar la "reconquista" y empezar a pedir el voto para su formación. Sin embargo, esta estrategia ha alcanzado un marco internacional en toda la extrema derecha europea. 

La formación Patriots, de la que Abascal también es presidente, acoge a todos los líderes de la extrema derecha que se reunieron en febrero de 2025 en España. Fue entonces cuando todos y cada uno de ellos metieron la palabra "Reconquista" en todos y cada uno de sus discursos. El líder de la Liga Italiana, Matteo Salvini, aseguró que ese año "era el de la reconquista". 

Por otro lado, Marie Le Pen exclamaba que "la Reconquista debe y va a empezar", Viktor Orbán afirmó "los húngaros vinieron a ayudar en la Reconquista, los españoles ayudaron contra los otomanos" y el polaco Krzysztof Bosa apuntó a que "lo que hacemos en Europa es una nueva Reconquista. La Reconquista de los hombres valientes y con sentido común que volverán a hacer grande a Europa".

Vox, además de utilizar esta palabra como buque insignia de su estrategia política y como presentación en el marco internacional, también la utiliza para expandir estas ideas a nivel nacional entre sus votantes. En su página web está habilitada la venta de estas pulseras y aprovechan cada ciclo electoral para promocionarla. "La Reconquista de España comienza en Extremadura. ¡No te quedes sin tu pulsera!", destaca su URL. 

La puesta en escena de Abascal este miércoles es un guiño más, una fórmula que ha sido consensuada por el resto de formaciones ultra a lo largo y ancho de Europa y que empezará a focalizarse en la siguiente campaña electoral que tendrá como escenario toda Andalucía, allá donde Vox empezó a tener representación. 

La mayoría absoluta de Juanma Moreno está en entredicho por el auge incalculable de la formación de extrema derecha que ya está empezando la campaña focalizándose en uno de sus puntos más fuerte: el de la simbología y el de traer al presente símbolos del pasado. 

Diego Alonso Peña
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Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

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