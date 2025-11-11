El Ministerio de Igualdad avisa de un fallo en las pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad ha informado de una incidencia este martes en el funcionamiento del dispositivo electrónico del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual, más conocidas como pulseras antimaltrato.

Tras descubrir el error, el Departamento que lidera Ana Redondo ha activado de inmediato "el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y violencia de género" que cuentan con este dispositivo como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "garantizar la protección a las víctimas". Los servicios de emergencia (el botón de pánico, los servicios de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth) han estado operativos.

Según ha informado el Ministerio, "tras evaluar todas las opciones técnicas", se ha determinado que el origen de la incidencia está "en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta". "Aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad", han asegurado desde el Gobierno.

Tanto la ministra de Igualdad como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio, "personándose incluso en la Sala Cometa para conocer de primera mano la evolución de la incidencia". La ministra ha comentado que trabajan "desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas". Redondo ha querido destacar, asimismo, que el servicio de protección a las víctimas "va más allá de los dispositivos telemáticos e incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica".

Un fallo que se acumula

El funcionamiento del Sistema Cometa de protección a las víctimas a través de las conocidas como pulseras antimaltrato lleva semanas con la lupa puesta tras descubrirse que hubo un error en el volcado de datos cuando la adjudicación del servicio cambió de empresa: de Telefónica a la actual UTE Vodafone-Securitas. En esa transición hubo un error que provocó que durante unos meses no se conocieran los movimientos de los maltratadores, algo que la Fiscalía General del Estado consideró como "una potencial desprotección de las víctimas".

Esa noticia provocó que Ana Redondo tuviera que disculparse por los "fallos", aunque también por el "ruido" que se ha generado, apuntando sobre todo a la oposición. La ministra de Igualdad avanzó además que habían iniciado ya una investigación interna "exhaustiva".

Estas pulseras telemáticas, cuando detectan que un maltratador se aproxima a su víctima por debajo de la distancia establecida en los tribunales, o se quita el dispositivo, generan una alarma que se gestiona a través del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA), encargado de contactar con la víctima, verificar su situación y alertar a las fuerzas policiales.

Desde su implantación en 2009, el sistema ha demostrado ser eficaz en la reducción del riesgo de agresiones.