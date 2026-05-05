El PP, al borde de revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 17-M, según el CIS andaluz

El estudio preelectoral del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este martes, da una clara victoria al PP de Juan Manuel Moreno en las elecciones del 17 de mayo, que podría revalidar su mayoría absoluta situada, en 55 escaños, con entre 53 y 56 diputados. El PSOE de María Jesús Montero, se quedaría en segundo lugar y obtendría entre 25 y 27 diputados, situándose por debajo de su suelo electoral, los 30 escaños de las elecciones de junio de 2022. tercer lugar se sitúa Vox, que logra entre 17 y 19 escaños. La coalición liderada por Antonio Maíllo, Adelante Andalucía, conseguiría entre 4 y 7 diputados y Adelante Andalucía podría obtener 5. La encuesta llega un día después del primer debate. La sanidad, la vivienda y la financiación fueron los principales temas que marcaron el cara a cara electoral celebrado este lunes en RTVE con la vista en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en el que participaron los cinco candidatos a la presidencia de la Junta: Juanma Moreno por el PP-A, María Jesús Montero por el PSOE-A, Manuel Gavira por Vox, Antonio Maíllo por Por Andalucía y José Ignacio García por Adelante Andalucía.