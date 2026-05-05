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La sanidad irrumpe en campaña: el debate andaluz deja una pregunta incómoda sobre el modelo público
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La sanidad irrumpe en campaña: el debate andaluz deja una pregunta incómoda sobre el modelo público

Moreno se aferra a la "estabilidad" mientras la izquierda convierte la gestión sanitaria en el gran campo de batalla: más que un rifirrafe político, el choque refleja dos formas opuestas de entender los servicios públicos.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Los candidatos de los cinco partidos con representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-
Los candidatos de los cinco partidos con representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-EFE Raúl Caro

El primer gran debate de las elecciones andaluzas no ha dejado una frase para el recuerdo ni un golpe definitivo, pero sí algo más relevante: ha confirmado que la sanidad será el eje emocional y político de la campaña. Y no es casual.

Porque detrás de los reproches cruzados, lo que realmente se vio en el plató fue un choque de modelos. De un lado, el presidente Juanma Moreno defendiendo su gestión con un tono institucional y apelando a la "estabilidad". Del otro, las izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante) intentando instalar una idea potente: que el sistema público se está deteriorando.

La sanidad ya no es solo gestión, es relato

La clave del debate no estuvo tanto en los datos -que apenas se desarrollaron en profundidad- como en el marco que cada bloque quiso imponer.

La izquierda habló de "desmantelamiento", un término cargado de intención política que busca conectar con una percepción creciente en la ciudadanía: listas de espera largas, dificultades para acceder a especialistas o saturación en atención primaria.

Moreno, en cambio, evitó entrar en ese terreno emocional y apostó por un discurso más clásico: estabilidad, empleo y mejora progresiva de los servicios. Es decir, una narrativa de continuidad frente al dramatismo de sus rivales.

Un problema heredado… y también actual

El debate dejó otra paradoja interesante. Mientras la izquierda atacaba al actual Gobierno andaluz, tanto Vox como Adelante aprovecharon para recordar que los problemas de la sanidad no empezaron con Moreno.

Ese cruce evidencia algo incómodo para todos: el deterioro percibido del sistema sanitario no es patrimonio de un solo partido, sino el resultado de años de tensiones acumuladas.

Pero en campaña, ese matiz desaparece. Lo que importa es quién logra apropiarse del malestar actual.

Más que sanidad: el modelo de comunidad

Aunque la sanidad fue el epicentro, el debate dejó entrever algo más profundo. Las discusiones sobre financiación, dependencia o educación dibujan dos ideas de Andalucía.

Por un lado, un modelo que prioriza la estabilidad institucional y la gestión económica. Por otro, una visión que insiste en reforzar lo público como garantía de derechos.

Y en medio, un votante que probablemente no sigue al detalle los presupuestos, pero sí percibe si le cuesta más o menos conseguir cita médica.

El 17M no va solo de política

Al final, lo que se decide en estas elecciones no es únicamente quién gobierna, sino qué relato se impone sobre lo que está pasando en Andalucía.

¿Se está mejorando poco a poco o se está deteriorando lo esencial? ¿Es momento de continuidad o de cambio?

El debate no resolvió esas preguntas. Pero sí dejó claro algo: la sanidad ya no es un tema técnico, es el termómetro político más sensible.

Y ahí, más que cifras, lo que pesa es la experiencia diaria de la gente.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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