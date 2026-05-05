La sanidad irrumpe en campaña: el debate andaluz deja una pregunta incómoda sobre el modelo público

Los candidatos de los cinco partidos con representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-

El primer gran debate de las elecciones andaluzas no ha dejado una frase para el recuerdo ni un golpe definitivo, pero sí algo más relevante: ha confirmado que la sanidad será el eje emocional y político de la campaña. Y no es casual.

Porque detrás de los reproches cruzados, lo que realmente se vio en el plató fue un choque de modelos. De un lado, el presidente Juanma Moreno defendiendo su gestión con un tono institucional y apelando a la "estabilidad". Del otro, las izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante) intentando instalar una idea potente: que el sistema público se está deteriorando.

La sanidad ya no es solo gestión, es relato

La clave del debate no estuvo tanto en los datos -que apenas se desarrollaron en profundidad- como en el marco que cada bloque quiso imponer.

La izquierda habló de "desmantelamiento", un término cargado de intención política que busca conectar con una percepción creciente en la ciudadanía: listas de espera largas, dificultades para acceder a especialistas o saturación en atención primaria.

Moreno, en cambio, evitó entrar en ese terreno emocional y apostó por un discurso más clásico: estabilidad, empleo y mejora progresiva de los servicios. Es decir, una narrativa de continuidad frente al dramatismo de sus rivales.

Un problema heredado… y también actual

El debate dejó otra paradoja interesante. Mientras la izquierda atacaba al actual Gobierno andaluz, tanto Vox como Adelante aprovecharon para recordar que los problemas de la sanidad no empezaron con Moreno.

Ese cruce evidencia algo incómodo para todos: el deterioro percibido del sistema sanitario no es patrimonio de un solo partido, sino el resultado de años de tensiones acumuladas.

Pero en campaña, ese matiz desaparece. Lo que importa es quién logra apropiarse del malestar actual.

Más que sanidad: el modelo de comunidad

Aunque la sanidad fue el epicentro, el debate dejó entrever algo más profundo. Las discusiones sobre financiación, dependencia o educación dibujan dos ideas de Andalucía.

Por un lado, un modelo que prioriza la estabilidad institucional y la gestión económica. Por otro, una visión que insiste en reforzar lo público como garantía de derechos.

Y en medio, un votante que probablemente no sigue al detalle los presupuestos, pero sí percibe si le cuesta más o menos conseguir cita médica.

El 17M no va solo de política

Al final, lo que se decide en estas elecciones no es únicamente quién gobierna, sino qué relato se impone sobre lo que está pasando en Andalucía.

¿Se está mejorando poco a poco o se está deteriorando lo esencial? ¿Es momento de continuidad o de cambio?

El debate no resolvió esas preguntas. Pero sí dejó claro algo: la sanidad ya no es un tema técnico, es el termómetro político más sensible.

Y ahí, más que cifras, lo que pesa es la experiencia diaria de la gente.