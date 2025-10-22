El PSOE deja fuera de su acto en León al alcalde de la ciudad: "Voy a estar donde tengo que estar"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este miércoles que el fin de semana estará "donde tiene que estar", que es representando los intereses de los leoneses en Ayamonte (Huelva), tras no haber sido invitado a las jornadas que el PSOE celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos y que cerrará el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dichas jornadas de trabajo y reflexión política se celebrarán bajo el lema 'Atrévete a construir futuro' y también contarán con la participación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López y el secretario del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

José Antonio Diez ha explicado que este fin de semana estará en Ayamonte acompañando a la cofradía leonesa en el XI Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, donde representará los intereses de los leoneses y donde León podría ser la ciudad elegida para acoger dicho encuentro en 2027, coincidiendo con los 450 años de vida que cumplirá en 2028 la cofradía.

Según ha precisado, la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad es la más antigua de la ciudad y hace meses que cursaron la solicitud de su presencia en el encuentro, especialmente para el sábado día 25.

En cuanto a las jornadas del PSOE, ha declarado ser consciente de que su presencia y participación "resulta incómoda en muchas ocasiones" para la formación política, pero lo que realmente le importa es "anteponer" los intereses de la ciudad de León y de los leoneses a los del partido.

Podría haber resultado "interesante"

No obstante, ha señalado que su participación en las jornadas del PSOE podría haber resultado "interesante" por algunos de los asuntos que se abordarán, como la importancia que han tenido los fondos europeos en la modernización de la administración, un apartado en el que León ha sido una de las ciudades españolas que más recursos ha conseguido para modernización de la administración, programas de sostenibilidad o todo lo relacionado con la transformación energética.

También habría aprovechado para transmitir a los cargos nacionales del partido algunas cuestiones relacionadas con las necesidades y reivindicaciones de León, además de exigir los proyectos que se encuentran "paralizados" o que no avanzan con la suficiente celeridad.

En este sentido, ha concretado que plantearía la problemática en torno a la integración de FEVE en la ciudad, la integración del AVE, la posibilidad de que el aeropuerto de León cuente con una terminal de carga de mercancías, la Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros, las restricciones y modificaciones de horarios para los usuarios del transporte ferroviario hacia Palencia y Valladolid o el "tan demandado y cansino" proyecto de rehabilitación del Teatro Emperador.

"Son muchos los proyectos y cuestiones que siguen esperando y siguen retardándose en la ciudad de León y, por supuesto, eso lo habría hecho públicamente", ha asegurado y ha añadido que, de estar presente en las jornadas del PSOE, también hubiera expresado que España tiene una situación económica de avance y de progreso, pero esa situación macroeconómica que se vive en el conjunto nacional no es extrapolable al contexto en que se encuentra León.

"En León seguimos estando en una segunda velocidad", ha argumentado, al tiempo que ha añadido que esta situación "lastra" los proyectos y el futuro de la ciudad, algo que no solo pasa en lo que tiene que ver con proyectos relacionados con el Gobierno central, sino también con otras administraciones.

Por todas estas cuestiones y tras no haber sido invitado a las jornadas, ha recalcado que estará representando a la ciudad de León en Ayamonte. "Voy a estar donde tengo que estar, que es con los ciudadanos, con los leoneses, representando evidentemente a la ciudad de León", ha insistido.

En cuanto a su carácter reivindicativo y en ocasiones "incómodo" para el PSOE, ha expresado que también supone un coste "personal". "A nadie se le escapa que cuando alguien reivindica y reivindica ante los suyos tiene un coste personal para él, pero yo sé a quién me debo y me debo evidentemente a los ciudadanos", ha agregado.

En este contexto, ha apuntado que solo habría dos motivos por los que dejaría de ser reivindicativo: que los leoneses decidieran retirar su confianza en él o que los proyectos se ejecutasen y llegaran a León.

El hecho de ser alguien reivindicativo y que defiende "lo justo" parece que "no es lo que más se lleva" en ninguna formación política. "Yo soy como soy, sé a quién me debo, sé a quién le debo estar donde estoy y han decidido que mi presencia, la del alcalde de la ciudad, la de uno de los pocos alcaldes de capital de provincia que tiene el PSOE no es necesaria en esta convención, cosa que respeto y estaré donde tengo que estar, con los leoneses", ha apostillado.

José Antonio Diez ha asegurado que, en el caso de haber sido invitado, tenía previsto adelantar su regreso de Ayamonte, pero el PSOE únicamente se ha dirigido al Ayuntamiento de León para solicitar el uso del Palacio de Congresos y Exposiciones, instalación municipal. "Yo creo que no han considerado necesario ni interesante la presencia del alcalde de León en esta convención", ha concluido.