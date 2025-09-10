El PSOE pide a la Vuelta a España entender que los derechos humanos están por encima de la carrera

Imagen de una de las protestas masivas propalestinas durante La Vuelta a España

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado este miércoles que los responsables de la Vuelta Ciclista a España deberían entender que hay un "clamor popular" y que "por encima de esta manifestación deportiva también están los derechos humanos en el mundo".

Preguntado en los pasillos el Congreso por las manifestaciones en favor de Palestina que están interrumpiendo la carrera, López ha pedido distinguir entre la protesta legítima para manifestar "lo que está pensando la inmensa mayoría de la ciudadanía española" y cuando se ejerce con violencia, algo que, ha subrayado, no ha sucedido

El portavoz socialista ha querido dejar claro que no comparten en ningún caso eventuales protestas violentas.

Las manifestaciones son casi diarias y este martes las protestas contra el "genocidio" de Israel en Gaza obligaron a interrumpir de nuevo la competición y la etapa se dio por concluida a ocho kiómetros de la meta.