El PSOE reconoce que no ha estado a la altura en la gestión de las denuncias contra Salazar

El PSOE ha admitido este viernes en una nota enviada a los miembros de la ejecutiva federal y a las direcciones de las federaciones autonómicas que no ha gestionado de forma correcta las denuncias por acoso sexual que señalan a Francisco Salazar. "Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido", ha señalado la organización.

En dicha comunicación, el PSOE admite que en julio recibió "dos denuncias anónimas que son recepcionadas de manera inmediata por el Órgano contra el Acoso", que procede al análisis y contraste de los hechos. Sin embargo, la formación lamenta que la comunicación con las personas denunciantes anónimas "no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada". Sobre todo cuando, según se señala, el contenido de las denuncias publicadas posteriormente en medios como eldiario.es "detalla comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista".

"Nuestro compromiso es siempre seguir mejorando en la lucha contra el acoso hacia las mujeres y en el desarrollo de políticas de igualdad. Tolerancia cero con el acoso a las mujeres. Somos el primer partido en España que cuenta con un protocolo frente al acoso sexual. Y somos conscientes de que al ser un sistema innovador precisa de mejoras continuas. Por ello, el PSOE no va a escatimar en recursos hasta que este sistema sea óptimo", ha señalado.

Sobre las denuncias presentadas contra Francisco Salazar, la organización asegura que están siendo analizadas y contrastadas por el Órgano contra el Acoso dentro del plazo, tal y como recoge el Protocolo. "Sus pasos y su trabajo se recogerán en un informe de conclusiones que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por la Organización. Este será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización", explican.

Además, el PSOE exige que otros partidos también desarrollen sus mismos protocolos contra el acoso. "No vamos a permitir que se cuestione el compromiso del Partido Socialista con la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, menos si cabe por parte de quienes banalizan, niegan y no combaten la violencia contra las mujeres", concluye.