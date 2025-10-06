El Supremo cita a declarar a Ábalos y Koldo García la próxima semana tras el informe de la UCO

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado citar de nuevo a declarar como investigados al exministro José Luis Ábalos y a su ex asesor, Koldo García, los próximos días 15 y 16 de octubre, respectivamente, a la vista del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con García.

Cabe recordar que la pasada semana los agentes remitieron al Supremo un escrito donde figuraban posibles entregas de dinero en efectivo por parte del PSOE al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos que no habrían aparecido declaradas por este partido.

Los investigadores de la Guardia Civil compararon las cantidades que el PSOE comunicó que había dado en efectivo a Ábalos con imágenes y conversaciones que figuraban en la causa, así como las intercambiadas entre el exasesor de Ábalos Koldo García y su entonces pareja, Patricia Uriz.

De esta manera, la UCO reconocía que existían "determinados pagos" que coincidían con la información declarada por el PSOE, pero "dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular".

Miss Asturias no acusará como víctima

El magistrado también ha rechazado que Miss Asturias +30 2017, Claudia Montes, presuntamente contratada en la empresa pública Logirail por "intermediación" del exministro José Luis Ábalos, ejerza la acusación particular en la causa en la que investiga al extitular de Transportes y al exasesor ministerial Koldo García.

En una providencia, el instructor explica que ha adoptado esta decisión porque Montes "no concreta" respecto a "qué hechos concretos de los muy numerosos que constituyen objeto de la causa podría ser considerada como posible víctima o perjudicada".

Cabe recordar que Montes, en su declaración como testigo ante el Supremo, declaró que pidió ayuda a Ábalos para conseguir un trabajo y precisó que fue Koldo García quien realizó las gestiones para su contratación en la empresa pública Logirail. No obstante, negó haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con el exministro.