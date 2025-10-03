La UCO detecta gastos de Ábalos de hasta 95.437 euros sin justificación bancaria

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sigue investigando a los partícipes del denominado 'caso Koldo'. Esta semana, la UCO ha remitido al Tribunal Supremo un nuevo informe sobre el diputado y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, donde dan cuenta de 95.000 euros en gastos que no tienen rastro bancario. Entre esos gastos figurarían pagos a terceras personas, cuotas a una fundación vinculada a él y 20.799 euros en "gastos personales".

Con este informe, los investigadores refuerzan su tesis de "la existencia de ingresos en efectivo no declarados", que coinciden con el momento en el que se produjeron los hechos que se investigan en el caso Koldo (entre los años 2017 y 2021)

Aunque "en la vía bancaria los ingresos y gastos aparecen equilibrados", cuando se tienen en cuenta esos desembolsos del también exdirigente socialista, "se observa un volumen de gasto superior".

Entre esos gastos sobre los que la UCO llama la atención también figuran pagos realizados por el exministro de Transportes a quien fuese su pareja, Jéssica Rodríguez; a otras dos mujeres; ingresos en cuentas compartidas con su exmujer, o gastos de desplazamiento de Ábalos y su entorno familiar.

El informe entregado alude también a “una falta de concordancia” entre la documentación remitida por el PSOE al Supremo sobre las liquidaciones hechas a Ábalos. Un dato según ellos "relevante" porque apuntaría "a una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado”.