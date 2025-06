El Supremo ofrece a Cerdán declarar el 25 de junio tras hallar "consistentes indicios" de su implicación en el cobro de mordidas

Europa Press via Getty Images

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ofrecido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarar voluntariamente el 25 de junio al encontrar "consistentes indicios" de su "posible participación” en una adjudicación indebida de obras públicas y a cambio de precio. En concreto, podría haber incurrido en sendos delitos de integración en organización criminal (artículo 570 del Código Penal) y cohecho (artículo 419 del mismo texto legal).

Esos indicios, explica el juez en su auto, aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y apuntan a que el dirigente socialista habría actuado "en connivencia" con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, en una adjudicación presuntamente irregular de "determinadas obras públicas".

Como Santos Cerdán es aforado al ser diputado en el Congreso, el magistrado le ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente asistido de abogado el 25 de junio, como paso previo a la posibilidad de cursar un suplicatorio ante la Cámara Baja.

Y al revelar este informe "nuevos hechos eventualmente delictivos" que salpican también a Ábalos y a su exasesor, el juez cita a ambos a declarar el próximo 24 de junio.

En concreto, Puente explica que el citado informe contiene "referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas", que constituyen "nuevos hechos eventualmente delictivos, estrechamente vinculados con los que dieron origen a la formación de la presente causa", de ahí que quiera interrogar tanto a Cerdán como a Ábalos y Koldo.

Del secretario de Organización del PSOE dice que hay "consistentes indicios" de su "posible participación", "actuando en connivencia con aquéllos, en la mencionada adjudicación indebida y a cambio de precio de las referidas obras públicas".

A su llegada este jueves al Congreso de los Diputados, Santos Cerdán ha pedido esperar a que se conozca la investigación completa para hablar. "Daré todas las explicaciones que tenga que dar. Pero ahora no puedo darlas, porque no conocemos nada", ha dicho.

Igualmente, el diputado ha subrayado que no "recuerda" ningún diálogo sobre mordidas con Ábalos o Koldo García. "Yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo", ha dicho.

Diferentes medios de comunicación, entre ellos El HuffPost, publicaron anoche que la UCO habría encontrado en uno de los registros a Koldo García una conversación granada entre éste, el exministro José Luis Ábalos y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la que los tres hablarían sobre la deuda que varias empresas adjudicatarias de obra pública habían contraído supuestamente con ellos.

Esa deuda, de hasta cuatro constructoras, sería superior a los 400.000 euros. Precisamente, este martes, agentes de la UCO registraron la vivienda de Ábalos en Valencia, y cuatro empresas, dos de ellas ubicadas en Navarra, otra en Granada y una última en Valencia.

En una nota enviada los medios, el PSOE ha negado que su secretario de organización haya participado, y "mucho menos influido", en adjudicaciones de obra pública y que "jamás ha cobrado una comisión por ello".