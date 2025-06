Santos Cerdán, tras ser señalado por la UCO, niega que hablara sobre mordidas con Ábalos y Koldo

El secretario de organización del PSOE y diputado, Santos Cerdán, ha asegurado este jueves que no ha participado en "ninguna conversación" con Ábalos o Koldo García sobre un supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, tal y como señalaría un informe de la UCO que todavía no se ha hecho público.

A su llegada al Congreso de los Diputados, Santos Cerdán ha pedido esperar a que se conozca la investigación completa para hablar. "Daré todas las explicaciones que tenga que dar. Pero ahora no puedo darlas, porque no conocemos nada", ha dicho.

Igualmente, el diputado ha subrayado que no "recuerda" ningún diálogo sobre mordidas con Ábalos o Koldo García. "Yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo", ha dicho.

Cuando Santos Cerdán ha entrado en el hemiciclo, la bancada del PP ha comenzado a gritar "dimisión, dimisión" al dirigente socialista, ante la indignación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha llegado a amenazar con suspender el pleno si se mantenía la algarada. Finalmente, la jornada en el Congreso se ha retomado con normalidad.

Diferentes medios de comunicación, entre ellos El HuffPost, publicaron anoche que la UCO habría encontrado en uno de los registros a Koldo García una conversación granada entre éste, el exministro José Luis Ábalos y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la que los tres hablarían sobre la deuda que varias empresas adjudicatarias de obra pública habían contraído supuestamente con ellos.

Esa deuda, de hasta cuatro constructoras, sería superior a los 400.000 euros. Precisamente, este martes, agentes de la UCO registraron la vivienda de Ábalos en Valencia, y cuatro empresas, dos de ellas ubicadas en Navarra, otra en Granada y una última en Valencia.

En una nota enviada los medios, el PSOE ha negado que su secretario de organización haya participado, y "mucho menos influido", en adjudicaciones de obra pública y que "jamás ha cobrado una comisión por ello".