El Supremo pone en libertad provisional a Santos Cerdán

El exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, en una imagen de archivo antes de entrar a declarar en el Tribunal Supremo.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado este martes la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras haber permanecido casi cinco meses en prisión provisional por su presunto papel principal en la trama de amaño de obra pública del 'caso Koldo'. El Alto Tribunal considera que se ha "seriamente mitigado" el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. En su lugar, le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

La defensa de Santos Cerdán lleva mucho tiempo pidiendo la libertad de Cerdán, situación que disfrutan por ahora el resto de implicados en la trama. Los requisitos, establecidos en el artículo 503 de la LECrim, que deben concurrir para decretar la prisión provisional son los siguientes:

a) Que los delitos sancionados tengan penas cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con una pena inferior si no tuviera antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de delito doloso.

b) Debe haber indicios suficientes para creer que la persona contra la que se dicta la orden es responsable del delito.

c) Que la medida provisional asegure la presencia del investigado y evite el riesgo de fuga, se anule el riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas y por protección de la víctima ante el riesgo de atentado contra sus bienes jurídicos.

En el caso de Cerdán, el juez instructor consideraba hasta ahora que había “un riesgo cierto” de que, si salía en libertad, el exdirigente socialista podría ocultar, destruir o alterar pruebas relevantes. "Solo la persona que, según parece resultar, se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores (los empresarios involucrados) estaría en la mejor disposición para conocer también este último extremo, en el caso de que así hubiera tenido lugar, y correlativamente de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto, así como acerca del modo en que se articulaban los ilícitos pagos", señaló Puente en el auto en el que decretaba prisión para Cerdán el pasado 30 de junio.

En cambio, respecto a Ábalos y Koldo García, el instructor entendía que la investigación ya estaba suficientemente avanzada y que no existía peligro de destrucción de pruebas, aunque sí un riesgo de fuga "creciente". Sin embargo, ese riesgo no lo veía de la “intensidad” necesaria como para acordar una medida tan restrictiva como es la privación de libertad. Ahora, sin embargo, ha decidido que Cerdán disfrute de las mismas condiciones que el resto de implicados en la trama aunque también destaca que se han "robustecido los consistentes indicios" que ya pesaban contra él.