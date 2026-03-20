El tuit por el que Abogados Cristianos pide cárcel para Pablo Echenique

El exsecretario de Organización de Podemos Pablo Echenique será juzgado el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Madrid por la publicación de un tuit relativo a los abusos sexuales en la Iglesia, que fue denunciado por la Fundación Española de Abogados Cristianos y en el que la Fiscalía no ve delito.

"Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria", decía el mensaje que publicó Echenique el 10 de mayo de 2024 en X y que motivó la interposición de una querella de Abogados Cristianos.

El tuit de Pablo Echenique

La Fiscalía se opuso a que se le abriera una causa al no ver delito y, por tanto, finalmente no ha formulado acusación.

Abogados Cristianos, por su parte, pide en su escrito de acusación que Echenique sea condenado a un año de prisión y seis meses de multa como autor de un delito de provocación a la discriminación y al odio, según han informado a EFE fuentes de la fundación.

En el juicio está previsto que declaren los testigos propuestos por Abogados Cristianos: el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; dos periodistas de El País que han informado acerca de las acciones de la Fiscalía respecto a los procedimientos de abusos sexuales en la Iglesia, y María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.

Por su parte, el acusado había propuesto como testigo a Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3, si bien finalmente renunció a su testimonio, a lo que Abogados Cristianos se ha opuesto y ha pedido que se mantenga su comparecencia, según las fuentes consultadas.

Para Abogados Cristianos el citado tuit de Echenique "no es ni mucho menos un hecho aislado" y considera que ha sido una "constante" en las publicaciones en sus redes sociales "el discurso de odio" hacia la Iglesia católica y sus miembros.

"Entre los ataques más graves se encuentra el llamamiento a que la Iglesia católica en España directamente se disuelva", destacaba la Fundación en su querella contra el exdiputado.

Echenique declaró en el juzgado de instrucción que la publicación de dicho mensaje en X no supone un delito de odio, dado que su intención no fue la de criminalizar a todos los sacerdotes sino defender a los migrantes ante unas manifestaciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

En concreto se debió, según explicó, a lo que afirmó Sanz Montes en un artículo publicado por el diario La Voz de Asturias, que se titulaba 'Las polémicas palabras del arzobispo de Oviedo sobre inmigración': “Dentro de esta apertura buenista, se nos pude colar gente que son indeseados”, fueron sus palabras.