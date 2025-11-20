ENCUESTA | ¿Se ha sabido transmitir a las nuevas generaciones lo que fue el franquismo?

Cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, surgen muchas cuestiones respecto a la situación actual del país. Y es que, tras cinco décadas, y mirando con perspectiva lo acontecido en los últimos años, hay una pregunta que resuena en la cabeza de millones de personas: ¿se ha transmitido bien a las nuevas generaciones lo que supuso el franquismo?

Y esta pregunta no es nada baladí, ya que con el auge de la ultraderecha en Europa, y en lo que a nosotros respecta, en España, con la representación de VOX, creciendo exponencialmente gracias al voto joven, esa pregunta adquiere una mayor trascendencia si cabe.

Porque 50 años no deberían ser suficientes para olvidar lo ocurrido en España durante las cuatro décadas más oscuras de la historia reciente de nuestro país. Y aunque parezca que todo sea cosa del pasado, el clima político actual en España, marcado por la polarización extrema y con discursos cada vez más extremos, obliga a cuestionarse si se ha hecho o no lo suficiente por hacerles ver a los más jóvenes qué fue el franquismo y cuál fue su realidad.

Ante esto, os preguntamos: ¿creéis que se ha hecho todo lo posible por que los más jóvenes entiendan qué fue el franquismo, o por el contrario consideráis que ni las instituciones ni los políticos han sabido comunicar a las nuevas generaciones lo que se vivió en aquellos largos 40 años? Si no os aparece la encuesta, podéis votar aquí.