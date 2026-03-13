España tiene 100 millones de euros para comprar tu casa: estos son los plazos del nuevo programa de Casa 47 para aumentar el parque público de vivienda

El Consejo de Ministros aprobó a finales del año pasado la creación de Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda que cogería el relevo del SEPES (la empresa pública de suelo). En rueda de prensa posterior a aquella reunión del Gobierno también se avanzó un plan de 100 millones de euros para comprar viviendas con las que aumentar el parque público de vivienda.

Ese plan de 100 euros ya se ha materializado. El pasado lunes se publicó la convocatoria en la Plataforma de Contratación Pública del Estado. Desde el día siguiente (martes 10), cualquier ciudadano puede ponerse en contacto ya sea por correo electrónico o de forma presencial con la Administración a fin de ofrecer una vivienda para vendérsela al Gobierno.

Evidentemente, presentar el escrito no garantiza que Casa 47 acabe comprando nada. Por un lado, la vivienda debe cumplir una serie de requisitos mínimos.

Por el otro, son los propietarios los que ponen un precio al ofertarlo, y Casa 47 tendrá la responsabilidad de estirar en la medida de lo posible el presupuesto. 100 millones son muchos millones, pero si los postores fuesen propietarios de pisos cerca del centro de Madrid la entidad pública apenas podría comprar 400 pisos.

El objetivo de Casa 47 y del Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez es comprar casas con esos 100 millones para ampliar el parque público de vivienda y conseguir también contratos asequibles y estables para dar tranquilidad a los inquilinos. Por eso, una vez convertidas en viviendas del parque público estas tendrán que obedecer criterios de "asequibilidad" de cara a su oferta entre la ciudadanía.

Hasta cuándo estará España comprando casas y cómo puedes ofrecer una

En la propia web de Casa 47 está toda la información, pero el procedimiento es bastante sencillo. Hay una serie de documentación a adjuntar. Por ejemplo, un formulario para autorizar a que Casa 47 trate tus datos personales (obligatorio) u otro autorizando a los empleados de la empresa pública a visitar la vivienda para comprobar en qué estado está.

Entre esos formularios disponibles existe uno en el que el oferente puede detallar datos de su vivienda, así como plantear un precio de venta. En función de eso, Casa 47 analizará la propuesta y decidirá si opta o no a comprar el inmueble, que también tendrá que reunir una serie de requisitos.

Podrán vender inmuebles a Casa 47 tanto personas físicas como jurídicas, y el plazo ya está abierto desde este pasado lunes 10 de marzo. Se mantendrá así, abierto, durante cuatro meses: hasta el 9 de julio de 2026. Las ofertas se pueden presentar mediante correo postal certificado (enviando además un correo electrónico para dar fe del proceso), o presencialmente en el Registro General de Casa 47, en el madrileño Paseo de la Castellana.

Además, la entidad pública da la opción de que sean viviendas o paquetes de varios inmuebles.

Cuánto pagará por cada casa y qué requisitos deben reunir las viviendas ofertadas

Casa 47 no comprará cualquier cosa que el propietario considere llamar "vivienda". Por ejemplo, su superficie útil no podrá ser inferior a los 40 metros cuadrados (aunque tampoco superior a los 120 metros cuadrados) y deberán estar situadas "sobre rasante o cualquier altura superior", es decir, nada de sótanos o semisótanos.

Los pisos que estén mínimo en un tercero "deberán contar con un ascensor", y además "exteriores". Aquí con "exteriores" Casa 47 quiere decir que no acepta pisos que den a un ojo patio minúsculo. "Deberán disponer de cocina, estancia principal y dormitorios con huecos a la calle o patios de luces cuya dimensión mínima sea de un tercio de la altura del edificio".

Las viviendas que se quieran vender a Casa 47 no podrán tener dormitorios ciegos, es decir, sin ventanas, y deberán ser habitables de inmediato. Además, se exige que los inmuebles cuenten con certificado de eficiencia energética.

Por el contrario, Casa 47 está dispuesta a pagar... bastante. En su presupuesto de 100 millones se incluye el pago también de impuestos y otro tipo de trámites administrativos, pero a la hora de elegir ofertas la entidad pública valorará tres indicadores: el precio del propietario que pone la vivienda a la venta, el precio medio del metro cuadrado en la zona según el Portal del Notariado y el valor de tasación oficial.

"Este triple filtro asegura que el Estado nunca paga por encima del mercado real", indica la entidad pública en su página web. Por ejemplo, por una vivienda de 70 metros cuadrados en el distrito madrileño de Arganzuela Casa 47 estaría dispuesta a pagar máximo 366.000 euros, ya que según el Portal Estadístico del Notariado en esa zona de la capital española el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 5.228 euros.