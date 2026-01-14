La ministra de vivienda sale al paso de las críticas y explica por qué no apoya forzar la prórroga de contratos de alquiler

La problemática de la vivienda, la principal preocupación de los españoles según el CIS, vuelve a dividir al Gobierno. Este lunes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciaba una bonificación de hasta el 100% del IRPF para aquellos propietarios que renueven sus contratos sin subir el precio. Una medida para este 2026 en el que se estima que más de 600.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia (cuando los precios eran más bajos por la crisis sanitaria) vencen y deben renovarse.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado este miércoles que la propuesta de Sumar de prorrogar estos contratos de alquiler genera dudas jurídicas, tiene incidencia en la disponibilidad de viviendas que se podrían movilizar y sería muy coyuntural ya que solo afectaría a los contratos que vencen en 2026.

En una entrevista en Onda Cero, ha defendido los incentivos fiscales para los caseros que no suban las rentas a sus inquilinos, que está siendo duramente criticada por Sumar, y ha recalcado que esta medida no es novedosa y está escrita en la Ley de Vivienda que votaron los socios, que ahora parecen renegar de ella.

Tras la tribuna en El País que han firmado los cinco ministros de Sumar rechazando las políticas fiscales para los caseros, Rodríguez ha indicado que están hablando con los grupos para sacar adelante este real decreto ley, que no va a entrar en la provocación y que la vivienda requiere de acuerdos para llegar a soluciones eficaces que den soluciones de verdad y para siempre.

A raíz de las declaraciones de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidiendo respeto a sus propuestas, la ministra de Vivienda ha asegurado que ha sido respetuosa y que respeta a todas las formaciones políticas, más a aquellas con los que comparte Gobierno. "Mis adversarios no están en la izquierda", ha aseverado.

En este sentido, ha recalcado que cuando se aborda este problema hay que hacerlo con rigor y argumentos y que hay que defender por encima de todo el derecho a la vivienda y combatir la especulación en el alquiler, donde se está produciendo una situación de abuso con los contratos de temporada y de habitaciones, que en Madrid se han triplicado.

Con esta nueva medida fiscal anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que podría ahorrar casi 1.500 euros a los propietarios, la ministra de Vivienda ha defendido que se busca abaratar los precios, mantener las viviendas que hoy están en nuestro país y dar estabilidad a los ciudadanos.

"Mi área de combate es perseguir la especulación y que los precios de los alquileres no se coman las rentas de las familias", ha insistido la ministra, que ha criticado las propuestas del PP en vivienda y que ha añadido que esta formación, que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, tienen mucho que decir en esta materia.

La ministra, que asegura que están trabajando para presentar los presupuestos generales, ha asegurado que la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, va a contar con todos los recursos para elevar el parque público de vivienda.