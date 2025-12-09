El Consejo de Ministros aprueba las medidas para proteger a propietarios ante los impagos de inquilinos y crea CASA47

El Consejo de Ministros de este 9 de diciembre ha dejado dos aprobaciones importantes: por un lado, las medidas necesarias destinadas a proteger a los propietarios del impago de inquilinos. Y por otro la referida al proceso de transformación de Sepes (Entidad Estatal de Vivienda y Suelo) en CASA 47, anunciada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y cuyo objetivo es el de gestionar todo el parque público de vivienda en España.

La primera ha sido aprobada mediante Real Decreto. Y consiste en un paquete de medidas para proteger a los propietarios de posibles impagos por parte de los inquilinos jóvenes o familias vulnerables. Esta ha sido una de las peticiones más vehementes de Junts, y que este martes el Gobierno ha incluido entre sus prioridades.

Según señaló Rodríguez la pasada semana, se trata de una iniciativa en la que el Gobierno trabaja desde hace "algunos meses", y que pretende que entre en vigor a lo largo de este año, permitiendo "dar garantías y sobre todo evitar esos discursos que alimentan el miedo".

La principal medida se centra en la cobertura económica por parte de las comunidades autónomas, que se produciría tras la firma de un contrato por parte del propietario que alquile su domicilio a menores de 35 años o personas vulnerables. En dicho documento, el propietario acuerda cobrar una renta de alquiler que no supere el índice de referencia, depositar la fianza legal obligatoria y rubricar con el inquilino en compromiso relativo al aval al alquiler.

Una vez se haya firmado ese contrato la compensación económica para el propietario se produciría si se produce un impago en la renta del alquiler o si se produjeran daños causados a la vivienda. Por todo ello, serán los propietarios los que se beneficien de esta nueva medida, siempre y cuando estén al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Señalan que la cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025.

CASA47: qué es y qué permitirá

Por otro lado está la iniciativa de CASA47. El Consejo de Ministros ha dado luz verde para que sea esta nueva empresa de vivienda la que lleve a cabo todo el proceso relativo con la vivienda: desde la adquisición y planeamiento del suelo hasta la entrega final de las llaves.

La ministra Rodríguez calificó la pasada semana esta nueva compañía pública -que toma el relevo al Sepes (Entidad Estatal de Vivienda y Suelo)- como "la infraestructura que va a sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado del Bienestar”. Así, se aprueba que las viviendas de CASA47 forme siempre parte del parque público de vivienda asequible.

En este sentido, el Gobierno destinará también 100 millones de euros con el objetivo de incrementar el parque público de vivienda en España, además de conseguir contratos asequibles y estables para dar tranquilidad a las personas inquilinas. Para ello, se fijará el precio de cada vivienda en función de "criterios de asequibilidad" y habrá un tope por comunidades autónomas.

Con esta aprobación, ningún inquilino que resida en estas viviendas tendrá que destinar más del 30% de su renta media en pagar el alquiler. Según informa el Gobierno, CASA47 tratará de llegar al mayor número de personas. Esperan llegar al 60% de la población que cobra rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Por debajo de ese umbral, reciben vivienda social y por encima se considera que no tendrán problemas para acceder a una vivienda.

Para agilizar todo el proceso, a partir de 2026 se espera que el proceso se más sencillo gracias al portal online que el Gobierno espera lanzar, y en el que se podrán consultar promociones, información y requisitos concretos para acceder a cada una de las viviendas. Finalmente, otra de las premisas de CASA47 será la de firmar contratos de alquiler con una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas si las condiciones fundamentales siguen siendo las mismas.

Señalan que se dividirá en dos etapas: por un lado, la primera, que será una fase con un contrato de 14 años de duración; y una segunda que funcionará con prórrogas automáticas de siete años sujetas al cumplimiento de la mayoría de condiciones de acceso.