España sigue el camino iniciado por Italia y enviará un buque de acción marítima para asistir a la Global Sumud Flotilla

El Gobierno de España ha decidido seguir la línea marcada por Italia y enviará un "buque de acción marítima" para acompañar a los barcos de la Global Sumud Flotilla en su camino hacia Gaza tras los ataques sufridos esta noche. Así lo ha anunciado desde Nueva York el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha exigido "que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de los ciudadanos españoles a navegar por el mar Mediterráneo en condiciones de seguridad". Según ha trasladado el jefe del Ejecutivo, el barco zarpará este jueves desde Cartagena y estará "equipado con todos los medios por si fuera necesario asistir a la Flotilla y realizar algún rescate".

España se convierte de esta manera en el segundo país en auxiliar a la Global Sumud Flotilla después de que anoche sufrieran un tercer ataque con drones desde que partieran de Barcelona con la intención de abrir un corredor humanitario en Gaza. El primer país en hacerlo fue la Italia de Giorgia Meloni. Este mismo miércoles, su ministro de Defensa, Guido Crosetto, informó del envío de una fragata militar "para garantizar la asistencia a los ciudadanos italianos de la Flotilla". "Anoche, a las 3.50 horas, a pesar de encontrarme en Estonia, tras una reunión con el jefe del Estado Mayor de la Defensa y una evaluación rápida y sumaria dle incidente, hablé con la primera ministra y autoricé la intervención inmediata de la fragata multipropósito Fasan de la Armada Italiana, que navegaba al norte de Creta como parte de la operación Mare Sicuro", señaló Crosetto en declaraciones recogidas por el diario italiano La Reppublica.

Antes del anuncio de Pedro Sánchez, desde la Flotilla habían celebrado la determinación italiana y habían pedido a todos los Estados Miembros de la ONU, "y en particular aquellos cuyos ciudadanos se encuentran a bordo de los buques, que garanticen y faciliten una protección eficaz, incluyendo escolta marítima, observadores diplomáticos acreditados y una presencia estatal protectora manifiesta". "Italia ha dado un primer paso en esta dirección. [...] Instamos a otros Estados a seguir el ejemplo y proporcionar una presencia protectora para garantizar el tránsito seguro de sus ciudadanos y respetar el derecho internacional", solicitaron desde la organización de la Flotilla.

Las posiciones de Italia y España han venido motivadas por los ataques con drones no tripulados que sufrieron varias embarcaciones civiles de la Sumud Flotilla esta noche, cuando están a unos centenares de millas náuticas de las aguas gazatíes. Según denunciaron, "los ataques incluyeron el despliegue de dispositivos explosivos e incendiarios, la dispersión deliberada de sustancias químicas sobre los barcos, la desactivación de dispositivos de comunicación de emergencia y daños físicos calculados y diseñados para dejar las embarcaciones inservibles y poner en peligro a los voluntarios a bordo". Se trata del tercer ataque sufrido por la Flotilla después de que dos de los barcos ya fueran golpeados con objetos lanzados por drones en un puerto de Túnez.