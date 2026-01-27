España suma 605.400 empleos en 2025 y el paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Una persona pasa por la puerta de una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

El mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde el inicio de 2008.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional del Estadística (INE), en 2025 el paro se redujo en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.

El descenso del paro en 2025 ha sido inferior al de los años 2024 (-265.300 desempleados) y 2023 (-193.400), pero ha superado el registrado en 2022 (-79.900). En el caso de la ocupación, los 605.400 empleos creados en 2025 superan los 468.100 de 2024, pero no los 783.000 de 2023. Con el retroceso de 2025, el paro acumula cinco años consecutivos de descensos.

En cuanto a la evolución trimestral, el número de ocupados aumentó en 76.200 en el último trimestre del año y el paro bajó en 136.100 personas hasta esa tasa del 9,93 %, que supone 0,68 puntos menos que al cierre de 2024 y 0,52 puntos menos que el trimestre previo.

La mayor parte del empleo creado en 2025 lo generó el sector privado, con 555.300 nuevos ocupados, casi el 92% del total, y la gran mayoría, el 95%, fueron puestos de trabajo a tiempo completo, con un incremento de 574.700 personas (+3%), frente a 30.700 nuevos empleos a tiempo parcial (+1%).

Los asalariados con contrato indefinido se incrementaron en casi 547.500 (+3,5%), en contraste con un aumento de trabajadores temporales de 22.400 personas (+0,8%). La tasa de temporalidad es del 12,4% en el sector privado.

"Los datos muestran un mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad, y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos", ha destacado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una valoración de la EPA remitida a los medios de comunicación.

Economía ha destacado además que la población activa se situó cerca de los 25 millones de personas al finalizar 2025, tras incrementarse en casi medio millón en el último año, y la tasa de paro juvenil bajó a mínimos desde la crisis financiera al situarse en el 23%.