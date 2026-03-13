Confirmado por Hacienda: así puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026

Las deducciones te ayudarán a ahorrar dinero en la declaración de la renta

Muchos contribuyentes esperan con ilusión cada año al comienzo de la campaña de la renta. En este 2026, puedes presentar la declaración a partir del 8 de abril en la modalidad online. Tienes hasta el 30 de junio para hacer el trámite.

Una vez conocidas las fechas, es el momento de repasar a qué deducciones tienes derecho. Aunque no estés obligado a presentar la declaración de la renta, es importante revisar el borrador y comprobar cuánto dinero puedes ahorrar en el IRPF.

Algunas de las desgravaciones fiscales más conocidas son los gastos escolares, las donaciones a ONGs o las aportaciones a los planes de pensiones.

Sin embargo, hay otras que no debes perder de vista y que te van a servir para ahorrar más de 1.000 euros, siempre y cuando cumplas los requisitos de Hacienda.

La deducción con la que puedes ahorrar más de 1.000 euros

Una de las deducciones que te pueden hacer ahorrar más dinero es la del seguro de hogar, aunque no todo el mundo puede aplicarla. Estas son las exigencias de la Agencia Tributaria:

Ser propietario de una vivienda adquirida antes de enero de 2013.

Que el seguro esté vinculado a una hipoteca activa.

Que esté contratado con la misma entidad desde que empezó el préstamo.

Si reúnes todos estos requisitos, puedes deducirte hasta 1.356 euros. La base máxima es de 9.040 euros al año, de la que puedes desgravarte un 15%. Esto es lo que da lugar a la anterior cifra.

Si tienes opción a aplicar otras deducciones, como las donaciones o la inversión en mejoras energéticas, puedes llegar a ahorrar una buena cantidad en la declaración de la renta.

¿Cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero?

Esta es una de las preguntas más repetidas durante la campaña de la renta. En el caso de que Hacienda tenga que devolverte dinero, es buena idea saber cuándo hace el ingreso para que puedas gestionarte mejor.

La realidad es que no existe una fecha fija en la que Hacienda procederá a la devolución. Lo habitual es que el ingreso te llegue rápido, aproximadamente en un par de semanas, pero en otras ocasiones la Agencia Tributaria se retrasa.

Esto ocurre si Hacienda quiere hacer una revisión más exhaustiva de tu declaración o si detecta algún dato que no encaja. Si tienes varios pagadores o eres autónomo, también es más probable que se atrase un poco.

Pero ojo, porque Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre para efectuar el ingreso. Si se retrasa, tendrá que hacerte la devolución con intereses de demora del 4,0625% anual.

Cada año hay contribuyentes que reciben el ingreso más tarde. El pasado mes de enero, aún había casi 400.000 personas que no habían obtenido el dinero.