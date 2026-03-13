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Confirmado por Hacienda: así puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
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Confirmado por Hacienda: así puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026

A partir del 8 de abril puedes presentar la declaración de la renta y ahorrar dinero gracias a las deducciones.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
Una mujer feliz con su ordenador
Las deducciones te ayudarán a ahorrar dinero en la declaración de la rentaGetty Images

Muchos contribuyentes esperan con ilusión cada año al comienzo de la campaña de la renta. En este 2026, puedes presentar la declaración a partir del 8 de abril en la modalidad online. Tienes hasta el 30 de junio para hacer el trámite.

Una vez conocidas las fechas, es el momento de repasar a qué deducciones tienes derecho. Aunque no estés obligado a presentar la declaración de la renta, es importante revisar el borrador y comprobar cuánto dinero puedes ahorrar en el IRPF.

Algunas de las desgravaciones fiscales más conocidas son los gastos escolares, las donaciones a ONGs o las aportaciones a los planes de pensiones. 

Sin embargo, hay otras que no debes perder de vista y que te van a servir para ahorrar más de 1.000 euros, siempre y cuando cumplas los requisitos de Hacienda.

La deducción con la que puedes ahorrar más de 1.000 euros

Una de las deducciones que te pueden hacer ahorrar más dinero es la del seguro de hogar, aunque no todo el mundo puede aplicarla. Estas son las exigencias de la Agencia Tributaria:

  • Ser propietario de una vivienda adquirida antes de enero de 2013.
  • Que el seguro esté vinculado a una hipoteca activa.
  • Que esté contratado con la misma entidad desde que empezó el préstamo.

Si reúnes todos estos requisitos, puedes deducirte hasta 1.356 euros. La base máxima es de 9.040 euros al año, de la que puedes desgravarte un 15%. Esto es lo que da lugar a la anterior cifra. 

Si tienes opción a aplicar otras deducciones, como las donaciones o la inversión en mejoras energéticas, puedes llegar a ahorrar una buena cantidad en la declaración de la renta.

¿Cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero?

Esta es una de las preguntas más repetidas durante la campaña de la renta. En el caso de que Hacienda tenga que devolverte dinero, es buena idea saber cuándo hace el ingreso para que puedas gestionarte mejor. 

La realidad es que no existe una fecha fija en la que Hacienda procederá a la devolución. Lo habitual es que el ingreso te llegue rápido, aproximadamente en un par de semanas, pero en otras ocasiones la Agencia Tributaria se retrasa. 

Esto ocurre si Hacienda quiere hacer una revisión más exhaustiva de tu declaración o si detecta algún dato que no encaja. Si tienes varios pagadores o eres autónomo, también es más probable que se atrase un poco.

Pero ojo, porque Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre para efectuar el ingreso. Si se retrasa, tendrá que hacerte la devolución con intereses de demora del 4,0625% anual. 

Cada año hay contribuyentes que reciben el ingreso más tarde. El pasado mes de enero, aún había casi 400.000 personas que no habían obtenido el dinero. 

Enrique Fernández
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Soy redactor del HuffPost España y mi objetivo es contar de manera precisa al lector los temas que más le pueden interesar en el día a día.

 

Sobre qué temas escribo

Mi trabajo no se enfoca en una sola temática, sino que exploro diferentes ramas: política, sociedad, economía, curiosidades... Cualquier asunto que sea importante para el lector y que despierte su curiosidad. Trato de mantener un enfoque directo, dando mucho peso al contexto y aportando todos los detalles para que la información sea certera.

  

Mi trayectoria

Nací en Málaga en 1992 y me marché a Madrid en 2010 para estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Hice las prácticas en El Mundo y posteriormente formé parte del equipo de Business Insider España. Allí publiqué artículos sobre pensiones, impuestos, trabajo, empresas y política.

 

La literatura y el teatro son mis grandes pasiones. Dedico mi tiempo libre a leer y a actuar en una compañía que me ha dado grandes alegrías. 

 

 

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