La intervención de Mar Espinar contra Ayuso en la Asamblea de Madrid que se comparte en cuentas internacionales:  "Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago"

Si la semana pasada se volvía viral a nivel internacional el discurso de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, contra Isabel Díaz Ayuso (unas palabras que llegó a compartir el actor Mark Ruffalo), esta semana ha sido la portavoz socialista en la Cámara, Mar Espinar, la que ha conseguido captar la atención de cuentas de X extranjeras con decenas de miles de seguidores.

La viral intervención tuvo lugar en la habitual sesión de control al Ejecutivo regional. La portavoz del PSOE criticó a la dirigente del PP "lo cara" que le sale la presidenta a los madrileños para "lo poco que le ven el pelo". "Pasa más tiempo cruzando el charco que el Manzanares", dijo, en relación a su tercer viaje a Nueva York en apenas unos meses.

Es más, Espinar reprochó a Ayuso que hubiera viajado a Estados Unidos para "colocarse al lado de los malos" y le acusó de ser "una ridícula" y de "lamer las botas de quien desprecia a España y el español", además de criticarle su agenda internacional "vendepatrias".

"Trump ha sumido al mundo en la mayor crisis humanitaria y financiera, y usted presume de ser la más desalmada de ellos. Ya se ha pasado usted el juego de mala persona. Arrástrese lo que quiera, pero no lo haga ni en nombre de Madrid ni con el dinero de los madrileños, señora Ayuso", le espetó, a la vez que le pidió que se fuera a "chupar botas a Mar-a-lago" (una de las residencia de Trump) y se quedara ahí "de una puñetera vez".

Y remató diciendo: "¿Qué mujeres iraníes le están dando las gracias a Trump? ¿Las madres de las 160 niñas asesinadas en un colegio?. A ver si se entera de una vez que matar en nombre de los derechos humanos está mal. Y que las guerras, sobre todo las ilegales, sólo provocan devastación y muerte".

La vehemencia del discurso de Espinar ha hecho que el vídeo colgado en la cuenta oficial del PSOE de Madrid en X haya superado los 3.000 retuits y las 139.000 visualizaciones. Pero sorprende, sobre todo, que también haya sido recogido en cuentas internacional con decenas de miles de seguidores. Incluso, algunos canales han traducido parte de su intervención al turco.

En su cuenta personal, la dirigente ha agradecido a algunas de estas cuentas dicha difusión. "Gracias por compartir", ha escrito en inglés.

Al gobierno de Ayuso, sin embargo, no le gustó tanto su intervención. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, afirmó este viernes que la plataforma anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el odio en redes sociales "debió reventar" al escuchar a Espinar y ha cargado contra un PSOE que es "una máquina de insultos".

"La intervención de Mar Espinar podía haber sido una intervención en cualquier taberna de cualquier puerto, pero no desde luego en el Parlamento donde se deberían debatir las cosas que preocupan y que ocupan a los madrileños", ha criticado.