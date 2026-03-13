El actor palestino Motaz Malhees, protagonista de 'La voz de Hind', denuncia que no estará en los Oscar porque no le permiten entrar en Estados Unidos

El actor Motaz Malhees, uno de los protagonistas de La voz de Hind, ha denunciado a través de sus redes sociales que no podrá asistir a la gala de los premios Oscar este domingo por ser un ciudadano palestino.

La voz de Hind está nominada a Mejor película internacional y narra la historia del asesinato de la pequeña Hind Rajab, una niña de seis años que viajaba en un coche junto a sus tíos y sus primos que fue atacado por el ejército israelí en el norte de Gaza.

La película ayudó a romper el silencio sobre la realidad a la que se enfrentan cada día los ciudadanos palestinos y se rodó a partir de las llamadas telefónicas de Hind Rajab a los servicios de emergencias que intentaban, en vano, coordinar su rescate.

Malhees da vida a uno de esos trabajadores de la Media Luna Roja que intentan salvar a la pequeña y ha viajado a varios países, entre ellos España, para promocionar la película e intentar dar voz a la historia de Hind. Algo que no podrá hacer este domingo en los Oscar.

"Quedan tres días para los Oscar. Nuestra película La voz de Hind está nominada a un premio de la Academia. Tuve el honor de interpretar uno de los papeles protagonistas en una historia que el mundo necesita escuchar. Pero no estaré allí", expresó este jueves el actor en su cuenta de Instagram.

¿La razón? "No puedo entrar en Estados Unidos porque tengo la nacionalidad palestina", ha confirmado el intérprete. "Duele. Pero esta es la verdad. Puedes bloquear un pasaporte. Pero no puedes bloquear una voz", ha asegurado Malhees.

"Soy palestino, y me mantengo con orgullo y con dignidad. Mi espíritu estará con La voz de Hind esa noche. Buena suerte a todos. Nuestra historia es más grande que cualquier barrera y será escuchada", ha defendido el actor.