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El actor palestino Motaz Malhees, protagonista de 'La voz de Hind', denuncia que no estará en los Oscar porque no le permiten entrar en Estados Unidos
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El actor palestino Motaz Malhees, protagonista de 'La voz de Hind', denuncia que no estará en los Oscar porque no le permiten entrar en Estados Unidos

La película sobre el asesinato de la niña Hind Rajab está nominada a Mejor película internacional. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
El actor Motaz Malhees, en una imagen de archivo
El actor Motaz Malhees, en una imagen de archivoGetty Images

El actor Motaz Malhees, uno de los protagonistas de La voz de Hind, ha denunciado a través de sus redes sociales que no podrá asistir a la gala de los premios Oscar este domingo por ser un ciudadano palestino.

La voz de Hind está nominada a Mejor película internacional y narra la historia del asesinato de la pequeña Hind Rajab, una niña de seis años que viajaba en un coche junto a sus tíos y sus primos que fue atacado por el ejército israelí en el norte de Gaza.

La película ayudó a romper el silencio sobre la realidad a la que se enfrentan cada día los ciudadanos palestinos y se rodó a partir de las llamadas telefónicas de Hind Rajab a los servicios de emergencias que intentaban, en vano, coordinar su rescate. 

Malhees da vida a uno de esos trabajadores de la Media Luna Roja que intentan salvar a la pequeña y ha viajado a varios países, entre ellos España, para promocionar la película e intentar dar voz a la historia de Hind. Algo que no podrá hacer este domingo en los Oscar. 

"Quedan tres días para los Oscar. Nuestra película La voz de Hind está nominada a un premio de la Academia. Tuve el honor de interpretar uno de los papeles protagonistas en una historia que el mundo necesita escuchar. Pero no estaré allí", expresó este jueves el actor en su cuenta de Instagram. 

¿La razón? "No puedo entrar en Estados Unidos porque tengo la nacionalidad palestina", ha confirmado el intérprete. "Duele. Pero esta es la verdad. Puedes bloquear un pasaporte. Pero no puedes bloquear una voz", ha asegurado Malhees.

"Soy palestino, y me mantengo con orgullo y con dignidad. Mi espíritu estará con La voz de Hind esa noche. Buena suerte a todos. Nuestra historia es más grande que cualquier barrera y será escuchada", ha defendido el actor. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

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