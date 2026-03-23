Este es el dinero (público) que cobra Jaime de los Santos, el diputado del PP que acusa a los de Sumar de "no asearse"

La crispación en la política española no conoce límites. El diputado nacional del PP, Jaime de los Santos, insultó duramente este domingo a los ministros de Sumar en un acto con Nuevas Generaciones de Castilla - La Mancha. En dicho encuentro, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, criticó las desavenencias en el seno del Gobierno el pasado viernes por las medidas que debían tomarse para hacer frente a las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Medio.

El dirigente del PP lamentó concretamente que Pedro Sánchez tuviera que aprobar dos reales decreto ley ante las presiones de su socio de coalición: uno con las medidas refrendadas por el ala socialista y que, en principio, contarán con el apoyo de la mayoría del Congreso, y otro con propuestas sobre vivienda efectuadas por los ministros de Sumar y que incluye la prórroga de los alquileres.

De los Santos tachó de "disparate" aprobar "a cachitos" las ayudas por la guerra de Irán en un Consejo "dinamitado" y añadió: "Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García...Estos personajes que estaban en las plazas aquel 15M, bastante poco aseados. Me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero eso es otra cosa", añadió.

Unas palabras que han sido respondidas este lunes por los "afectados". "Se retrata quien dice semejante estupidez", ha dicho por ejemplo la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Jaime de los Santos estudió Historia del Arte y es novelista. Lleva varios años en la política, después de que Mariano Rajoy le ofreciera un puesto en su gabinete como asesor en temas de cultura. También se han referido a él como el "personal shopper" de Elvira, la mujer de Rajoy, durante su estancia en La Moncloa.

Después de Rajoy entró en el equipo de Cristina Cifuentes, primero como director general de Promoción Cultural y después como consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Hoy, es diputado nacional y está al frente de la vicesecretaría de Educación e Igualdad del PP. Según Newtral, su sueldo es de 79.119,74 euros.

A Jaime de los Santos le han llovido críticas por su comentario hacia los ministros de Sumar. La periodista Sarah Santaolalla ha escrito, por ejemplo, el siguiente tuit: "Jaime De los Santos se ha creído que es Don Limpio. Pero solo es un faltón, un maleducado y una persona que no está capacitada para la política. Qué vergüenza".