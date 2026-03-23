Un adolescente roba un autobús y conduce 150 kilómetros para llevar a su novia a la escuela

Cuando alguien está enamorado es capaz de hacer lo impensable por amor. Pueden ser acciones descabelladas o arriesgadas, pero todas ellas impulsadas más por los propios sentimientos que por la razón.

A veces se trata de un cambio de vida, una decisión importante o una acción que puede acabar con problemas legales como es el caso de un adolescente alemán que robó el pasado viernes 13 de marzo un autobús para llevar a su novia.

Ocurrió en la ciudad alemana de Maguncia y según ha detallado la policía local, el joven de 15 años robó el autobús público para llevar a su novia al colegio. Además, no fue un trayecto corto, ya que condujo hasta Karlsruhe, que se encuentra a 150 kilómetros del punto de origen. El caso ha sido remitido a las autoridades de Maguncia.

Un robo impecable

El robo se cometió de madrugada en las instalaciones de una empresa de transporte. El joven simplemente abrió el vehículo sin tener que forzarlo y puso en marcha el motor con una llave maestra. además, el autobús no sufrió daños durante el trayecto.

Su conducción y destreza sorprendió a las propias autoridades: "Aún no sabemos cómo consiguió la llave ni por qué pudo conducir el autobús tan bien". Tampoco está clara la razón por la que llevó a su novia de 14 años al colegio.

La ausencia del bus no se detectó hasta alrededor de las 6 de la mañana en el distrito de Mainz-Kastel, en Wiesbaden. Sin embargo, inicialmente se supuso que un conductor estaba manejando el autobús equivocado, el incidente no se denunció a la policía hasta cerca del mediodía.

La detención y vuelta a la cochera

Las investigaciones llevaron rápidamente a la ciudad alemana de Karlsruhe, donde una patrulla policial localizó el autobús al mediodía. Tras el hallazgo, un conductor tuvo que desplazarse para recoger el vehículo, que posteriormente fue devuelto a la cochera de la compañía en el distrito de Mainz-Kastel, en Wiesbaden, poniendo fin al incidente.

El menor implicado fue entregado a sus tutores legales y ahora se enfrenta a cargos por robo y por conducir sin licencia. Aunque los hechos ocurrieron en Wiesbaden, la fiscalía de Maguncia asumió la investigación debido a que el presunto autor es menor de edad. En este tipo de casos, las diligencias se tramitan en el lugar de residencia del joven.

Según medios alemanes, el adolescente habría realizado prácticas en la empresa de transporte de Wiesbaden, lo que explicaría que conociera el funcionamiento interno de las instalaciones. Sin embargo, el director general de la compañía aseguró en declaraciones al medio SWR que no pudo confirmar esa información.