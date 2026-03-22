Juan Roig, presidente de Mercadona: "A los turistas hay que cobrarles más en las Fallas: trabajamos mucho y ellos tienen que pagar"

Cada año, entre el 1 y el 19 de marzo, la Comunidad Valenciana celebra las Fallas. Se trata de una fiesta tradicional en la que se construyen enormes monumentos de cartón, madera, papel, telas, poliestireno expandido, entre otros materiales.

Dichas estructuras se denominan fallas o ninots. Estas suelen ser figuras satíricas que representan personajes famosos, escenas humorísticas o críticas sociales. Además, se realizan mascletás, una serie de espectáculos pirotécnicos diurnos centrados en el sonido: explosiones rítmicas muy potentes.

Los falleros salen a la calle a desfilar con flores para construir un enorme manto floral que cubre una imagen de la Virgen de los Desamparos, conocida también como la patrona de Valencia. El último día del festejo popular, los valencianos queman las fallas en enormes hogueras, simbolizando la renovación y el fin del invierno.

La perspectiva de Roig sobre las fallas

Uno de los hombres más exitosos a nivel empresarial es de origen valenciano. Hablamos de Juan Roig, presidente de Mercadona y uno de los cinco hombres más ricos de nuestro país, con un capital que ronda los 7.900 millones de euros, según un reciente informe publicado por el medio especializado Forbes.

El empresario de 76 años de edad acudió recientemente a las Fallas e hizo hincapié en que se le debe sacar mayor provecho económico a la icónica fiesta; así lo expone el diario local Las Provincias.

"A los turistas hay que cobrarles más en las Fallas: trabajamos mucho y ellos tienen que pagar", afirma el propietario de la cadena de supermercados. En el 2025 se registró un aproximado de 662.047 pernoctaciones en Valencia, conforme lo indica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con relación al impacto económico, se conoce que, de acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad de Valencia, en el 2023, la celebración dejó 733 millones de euros en ventas y en la creación o mantenimiento de 6.440 empleos vinculados a la fiesta.