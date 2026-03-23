La respuesta de Santaolalla a Jaime de los Santos (PP) amenaza con dejar sin efecto su apellido

La analista política Sarah Santaolalla y el vicesecretario de Igualdad y Educación del Partido Popular, Jaime de los Santos; en respectivas imágenes de archivo.

La analista política y tertuliana Sarah Santaolalla también se ha pronunciado sobre los recientes descalificativos del vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, quien este pasado fin de semana vertió descalificativos personales sobre los ministros del ala de Sumar en el Gobierno de coalición. Santaolalla ha recogido las polémicas declaraciones del alto cargo de Génova 13 y le ha recordado una época de su pasado.

De los Santos, cuya intervención tuvo lugar en un acto de Nuevas Generaciones del PP en Toledo, tiró de una de los habituales ataques que se vertían desde la derecha contra los participantes del movimiento 15-M. En línea con la serie de ataques encabezados por el propio Alberto Núñez Feijóo o Miguel Tellado contra lo que denominan el "decreto de izquierdas" -el segundo real decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán con medidas de vivienda-, el popular aludió a "Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García..." para deslizar que "estos personajes que estaban en las plazas aquel 15M, bastante poco aseados".

No se quedó ahí Jaime de los Santos, que ironizaba indicando que "me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero eso es otra cosa". Dichas palabras han recibido respuesta de la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha subrayado que "se retrata quien dice semejante estupidez". Pero Santaolalla ya había tenido otro tipo de palabras antes para el diputado del PP.

Santaolalla da donde más duele: lo de la mujer de Rajoy

En este sentido, Sarah Santaolalla ha compartido en su cuenta oficial de X —antes Twitter— el fragmento de vídeo donde el popular vierte los descalificativos contra los ministros de Sumar. Lo ha hecho señalando que "el proyecto político de este señor es insultar y despreciar al personal", pero también ha dejado otra referencia de la que es la crítica más frecuente contra De los Santos.

Así, Santaolalla ha hecho un resumen de "su carrera política", lo que sintetiza en "llevar bolsas a la mujer del expresidente [del Gobierno Mariano Rajoy]". Además, cierra el mensaje valorando que "ni fue, ni es, ni será". En este punto cabe recordar que Jaime de los Santos fue asesor personal del expresidente Rajoy y ha reconocido que llevó bolsas de compras a Elvira Fernández.

Posteriormente, Santaolalla ha publicado un segundo mensaje en referencia a Jaime de los Santos. En esta ocasión, le ha comparado con el popular personaje ficticio de la marca de productos de limpieza Don Limpio. Aunque lo ha compartido en su cuenta de X, ha hecho referencia a una afirmación que realizó durante la tertulia de Mañaneros 360, en TVE, donde ha mostrado una imagen del personaje publicitario en su teléfono móvil.

"Jaime De los Santos se ha creído que es Don Limpio. Pero solo es un faltón, un maleducado y una persona que no está capacitada para la política", ha opinado sobre el popular, resolviendo que "qué vergüenza".