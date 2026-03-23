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Adela González aclara por qué no está en 'Mañaneros 360' "para evitar titulares"
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Adela González aclara por qué no está en 'Mañaneros 360' "para evitar titulares"

La periodista lo ha aclarado en X. 

Álvaro Palazón
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Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Adela González en los platós de La Hora de La 1 y de Mañaneros.
Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Adela González en los platós de La Hora de La 1 y de Mañaneros.RTVE

La periodista Adela González se va a ausentar de su puesto de trabajo en el programa Mañaneros 360 de TVE que presenta junto a Javier Ruiz por motivos personales, tal y como ella misma ha anunciado en redes. 

Para "evitar titulares", González ha contado que "por motivos personales" se ausentará un par de semanas de Mañaneros y ha incluido la etiqueta Feliz Semana Santa por lo que, según parece, no volverá a la pequeña pantalla hasta después de estas fechas. 

Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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