Adela González aclara por qué no está en 'Mañaneros 360' "para evitar titulares"
La periodista lo ha aclarado en X.
La periodista Adela González se va a ausentar de su puesto de trabajo en el programa Mañaneros 360 de TVE que presenta junto a Javier Ruiz por motivos personales, tal y como ella misma ha anunciado en redes.
Para "evitar titulares", González ha contado que "por motivos personales" se ausentará un par de semanas de Mañaneros y ha incluido la etiqueta Feliz Semana Santa por lo que, según parece, no volverá a la pequeña pantalla hasta después de estas fechas.